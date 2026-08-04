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Noticias:  Jueves 6 de Agosto de 2026

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BRASIL Y ARGENTINA EN TENSIÓN

(04/08/26) - Brasil - La crisis en las relaciones diplomáticas entre Argentina Brasil por los dichos de Milei parece no tener piso. Ahora el gobierno de Lula decidió retirar al embajador de Argentina y restringir las relaciones al mínimo indispensable tratándose de dos grandes socios comerciales. Milei insiste cada vez que puede en insultar y señalar a Lula de corrupto. La rebaja diplomática que Brasil aplicó a Argentina el día martes tuvo lugar en una fecha clave del calendario político brasileño: a menos de tres meses de las elecciones presidenciales de octubre en las que Milei ya ha mostrado su más que evidente apoyo a Bolsonaro (hijo). Los principales diarios y portales del país analizaron en este marco la decisión del Itamaraty, en respuesta a las críticas de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva, y calificaron el episodio como el más grave entre ambos países en décadas.

ACUERDO SOBRE ORMÚZ

(04/08/26) - Irán - Los representantes de los gobiernos de Irán y Omán acordaron una ruta marítima para los barcos que transitan por el estrecho de Ormúz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso. Esto informó ayer miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán. El anuncio coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que un acuerdo para reabrir el estrecho estaba cerca. Consultado por periodistas en California sobre una información del sitio Axios que anticipaba un anuncio para ayer, Trump respondió: "Podría pasar. Se ha logrado mucho progreso".

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