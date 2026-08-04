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BRASIL Y ARGENTINA EN TENSIÓN
(04/08/26) -
Brasil - La crisis en las relaciones diplomáticas
entre Argentina Brasil por los dichos de Milei parece no
tener piso. Ahora el gobierno de Lula decidió retirar al
embajador de Argentina y restringir las relaciones al mínimo
indispensable tratándose de dos grandes socios comerciales.
Milei insiste cada vez que puede en insultar y señalar a
Lula de corrupto. La rebaja diplomática que Brasil aplicó a
Argentina el día martes tuvo lugar en una fecha clave del
calendario político brasileño: a menos de tres meses de las
elecciones presidenciales de octubre en las que Milei ya ha
mostrado su más que evidente apoyo a Bolsonaro (hijo). Los
principales diarios y portales del país analizaron en este
marco la decisión del Itamaraty, en respuesta a las críticas
de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva, y calificaron
el episodio como el más grave entre ambos países en décadas.
ACUERDO SOBRE ORMÚZ
(04/08/26) - Irán -
Los representantes de los gobiernos de Irán y Omán acordaron una ruta
marítima para los barcos que transitan por el estrecho de Ormúz y están
dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente
el paso. Esto informó ayer miércoles el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Teherán. El anuncio coincide con las declaraciones del
presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que un acuerdo para
reabrir el estrecho estaba cerca. Consultado por periodistas en
California sobre una información del sitio Axios que anticipaba un
anuncio para ayer, Trump respondió: "Podría pasar. Se ha logrado mucho
progreso".
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