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EUROPA COMIENZA EN CEUTA
Motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares
antes de lanzarse al agua.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ABELARDO DE LA ESPRIELLA PRESIDENTE DE COLOMBIA
(06/08/26) -
Colombia - La posesión presidencial de Abelardo de la
Espriella finalmente se dio en Cali. Colombia se preparó
para una ceremonia de juramentación que marca un hecho
inédito en la historia del país, al realizarse por primera
vez fuera de la capital, Bogotá. El acto fue pensado para
realizarse en la Arena de la Universidad Santiago de Cali,
tras la aprobación del Congreso. A la ceremonia asisten
jefes de Estado, representantes diplomáticos e invitados
internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y
varios presidentes latinoamericanos. El evento cuenta con un
amplio dispositivo de seguridad, con cerca de 11.000
efectivos militares desplegados en Cali y sus alrededores,
además de medidas como ley seca y restricciones al uso de
drones.
ATAQUE A REFINERÍA RUSA
(06/08/26) - Ucrania
- Ucrania realizó el mayor
ataque con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra.
El objetivo alcanzado fue una refinería de petróleo en Yaroslavl. El
ataque provocó daños en infraestructuras clave, según autoridades y
medios independientes rusos. El gobernador de la región, Mijaíl Yevráev,
informó que la ofensiva incluyó 88 drones neutralizados por las defensas
locales, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia contabilizó unos
605 drones ucranianos derribados en 18 regiones, la península de Crimea
y zonas de los mares Negro y Azov. El ataque superó todos los registros
anteriores, como los 556 drones derribados el 17 de mayo y los 555 el 18
de junio. Yevráev precisó que en Yaroslavl no se produjeron víctimas
mortales ni heridos, aunque sí resultaron afectados varios edificios. A
raíz de la ofensiva, el tránsito por la autopista a Moscú fue suspendido
y se recomendó a la población evitar la zona o buscar rutas
alternativas.
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SHOW 6365
EUROPA COMIENZA EN CEUTA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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