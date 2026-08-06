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Noticias:  Viernes 7 de Agosto de 2026

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Motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares antes de lanzarse al agua.

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ABELARDO DE LA ESPRIELLA PRESIDENTE DE COLOMBIA

(06/08/26) - Colombia - La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella finalmente se dio en Cali. Colombia se preparó para una ceremonia de juramentación que marca un hecho inédito en la historia del país, al realizarse por primera vez fuera de la capital, Bogotá. El acto fue pensado para realizarse en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, tras la aprobación del Congreso. A la ceremonia asisten jefes de Estado, representantes diplomáticos e invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos. El evento cuenta con un amplio dispositivo de seguridad, con cerca de 11.000 efectivos militares desplegados en Cali y sus alrededores, además de medidas como ley seca y restricciones al uso de drones.

ATAQUE A REFINERÍA RUSA

(06/08/26) - Ucrania - Ucrania realizó el mayor ataque con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra. El objetivo alcanzado fue una refinería de petróleo en Yaroslavl. El ataque provocó daños en infraestructuras clave, según autoridades y medios independientes rusos. El gobernador de la región, Mijaíl Yevráev, informó que la ofensiva incluyó 88 drones neutralizados por las defensas locales, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia contabilizó unos 605 drones ucranianos derribados en 18 regiones, la península de Crimea y zonas de los mares Negro y Azov. El ataque superó todos los registros anteriores, como los 556 drones derribados el 17 de mayo y los 555 el 18 de junio. Yevráev precisó que en Yaroslavl no se produjeron víctimas mortales ni heridos, aunque sí resultaron afectados varios edificios. A raíz de la ofensiva, el tránsito por la autopista a Moscú fue suspendido y se recomendó a la población evitar la zona o buscar rutas alternativas.

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