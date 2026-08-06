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MADRID RESPONDE A ROMA
(06/08/26) -
España - El Gobierno español ha tomado la decisión de
restablecer los controles fronterizos temporales en puertos
y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia. Esta
acción se da en respuesta tras el rechazo del Ejecutivo
italiano a levantar las restricciones que aplica a los
viajeros procedentes de territorio español, medidas
adoptadas a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta
desde Marruecos del pasado jueves, 30 de julio. Según
Moncloa, la medida llega tras la “persistente presión
migratoria irregular que sufre el país transalpino” y como
respuesta directa a la postura de Roma, que ha anunciado que
mantendrá sus controles fronterizos pese a las gestiones
diplomáticas previas. Así se suma un escalón a la tensión
diplomática entre el gobierno de Pedro Sánchez y Georgia
Meloni.
LA CIA EN LA HABANA
(06/08/26) - Cuba
- La CIA refuerza notablemente
su presencia en la isla de Cuba para presionar por un cambio de régimen.
Estados Unidos considera a la isla una prioridad de sus agencias de
inteligencia. Los agentes presentes en la isla buscan obtener más
información en un momento en que no está descartada completamente una
operación militar. Estados Unidos está aplicando una estrategia de
asfixia progresiva para forzar la caída del castrismo sin embargo le
preocupa el papel que los servicios de inteligencia cubanos puedan tener
en estos momentos. Para contrarrestarlo, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) ha aumentado sus recursos operativos en la isla.
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