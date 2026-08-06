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Noticias:  Lunes 10 de Agosto de 2026

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MADRID RESPONDE A ROMA

(06/08/26) - España - El Gobierno español ha tomado la decisión de restablecer los controles fronterizos temporales en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia. Esta acción se da en respuesta tras el rechazo del Ejecutivo italiano a levantar las restricciones que aplica a los viajeros procedentes de territorio español, medidas adoptadas a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos del pasado jueves, 30 de julio. Según Moncloa, la medida llega tras la “persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino” y como respuesta directa a la postura de Roma, que ha anunciado que mantendrá sus controles fronterizos pese a las gestiones diplomáticas previas. Así se suma un escalón a la tensión diplomática entre el gobierno de Pedro Sánchez y Georgia Meloni.

LA CIA EN LA HABANA

(06/08/26) - Cuba - La CIA refuerza notablemente su presencia en la isla de Cuba para presionar por un cambio de régimen. Estados Unidos considera a la isla una prioridad de sus agencias de inteligencia. Los agentes presentes en la isla buscan obtener más información en un momento en que no está descartada completamente una operación militar. Estados Unidos está aplicando una estrategia de asfixia progresiva para forzar la caída del castrismo sin embargo le preocupa el papel que los servicios de inteligencia cubanos puedan tener en estos momentos. Para contrarrestarlo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha aumentado sus recursos operativos en la isla.

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