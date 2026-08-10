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TERREMOTO EN COLOMBIA
(10/08/26) -
Colombia - Un terremoto de 7,4 golpeó a Colombia en
la mañana del lunes. El seísmo con epicentro en el
departamento de Chocó, causo muerte y destrucción en una
amplia zona y se sintió fuertemente en Bogotá, la capital.
El terremoto con sus sucesivas replicas se produjo a una
profundidad de 82 kilómetros, lo que provocó la activación
de alertas en diversas regiones. Hay personas sepultadas
entre los escombros de varias edificaciones derrumbadas en
ciudades y pueblos cercanos al epicentro. El movimiento se
percibió claro en todo territorio nacional. Según los
reportes iniciales, el movimiento sobrepasó el minuto de
duración y generó fuertes afectaciones a varias
edificaciones en los departamentos de Caldas, Valle del
Cauca, Risaralda y Antioquia. La ciudad de Manizales fue una
de las más afectadas tras el sismo . Hay daños cuantiosos en
ciudades como Pereira, Cali y otras. La cifra de muertos
crece a medida que se van desarrollando las tareas de
rescate.
TIFÓN EN CHINA
(10/08/26) - China
- El tifón Dolphin, el ciclón
tropical más potente que ha ingresado a China en lo que va de año, ha
obligado a evacuar a más de un millón de personas. La llegada de Dolphin
en la costa oriental del país ha dejado calles convertidas en canales,
barrios anegados y lluvias récord en Shanghái, con el mayor acumulado en
24 horas desde que comenzaron las mediciones hace más de siglo y medio,
además de una extensa franja del territorio chino bajo la amenaza de
inundaciones y desprendimientos de tierra. Dolphin tocó tierra el día
domingo por la tarde cerca de Yuhuan, ubicada en la provincia de
Zhejiang, con vientos sostenidos de 151 kilómetros por hora, y volvió a
hacerlo poco después en Yueqing, más al sur. Aunque perdió fuerza
rápidamente hasta convertirse en una tormenta tropical, su enorme frente
de nubes ha seguido descargando sobre varias provincias, además de sobre
la megalópolis de Shanghái. La dimensión exacta de los desplazamientos
continúa siendo difícil de establecer, pero la cadena de televisión
pública CCTV informó de más de 900.000 trasladados en Wenzhou, una
ciudad de casi 10 millones de habitantes ubicada en Zhejiang, donde se
abrieron más de 1.500 refugios.
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