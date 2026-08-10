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Noticias:  Martes 11 de Agosto de 2026

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TERREMOTO EN COLOMBIA

(10/08/26) - Colombia - Un terremoto de 7,4 golpeó a Colombia en la mañana del lunes. El seísmo con epicentro en el departamento de Chocó, causo muerte y destrucción en una amplia zona y se sintió fuertemente en Bogotá, la capital. El terremoto con sus sucesivas replicas se produjo a una profundidad de 82 kilómetros, lo que provocó la activación de alertas en diversas regiones. Hay personas sepultadas entre los escombros de varias edificaciones derrumbadas en ciudades y pueblos cercanos al epicentro. El movimiento se percibió claro en todo territorio nacional. Según los reportes iniciales, el movimiento sobrepasó el minuto de duración y generó fuertes afectaciones a varias edificaciones en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. La ciudad de Manizales fue una de las más afectadas tras el sismo . Hay daños cuantiosos en ciudades como Pereira, Cali y otras. La cifra de muertos crece a medida que se van desarrollando las tareas de rescate.

TIFÓN EN CHINA

(10/08/26) - China - El tifón Dolphin, el ciclón tropical más potente que ha ingresado a China en lo que va de año, ha obligado a evacuar a más de un millón de personas. La llegada de Dolphin en la costa oriental del país ha dejado calles convertidas en canales, barrios anegados y lluvias récord en Shanghái, con el mayor acumulado en 24 horas desde que comenzaron las mediciones hace más de siglo y medio, además de una extensa franja del territorio chino bajo la amenaza de inundaciones y desprendimientos de tierra. Dolphin tocó tierra el día domingo por la tarde cerca de Yuhuan, ubicada en la provincia de Zhejiang, con vientos sostenidos de 151 kilómetros por hora, y volvió a hacerlo poco después en Yueqing, más al sur. Aunque perdió fuerza rápidamente hasta convertirse en una tormenta tropical, su enorme frente de nubes ha seguido descargando sobre varias provincias, además de sobre la megalópolis de Shanghái. La dimensión exacta de los desplazamientos continúa siendo difícil de establecer, pero la cadena de televisión pública CCTV informó de más de 900.000 trasladados en Wenzhou, una ciudad de casi 10 millones de habitantes ubicada en Zhejiang, donde se abrieron más de 1.500 refugios.

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