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Noticias:  Miércoles 12 de Agosto de 2026

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EL DÍA DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE EN COLOMBIA

(10/08/26) - Colombia - Las cifras de la tragedia en Colombia siguen creciendo. El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 sigue mostrando las crecientes dimensiones de la catástrofe. El último informe habla de más de 250 fallecidos y más de 600 heridos, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. El sismo causó, además, daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia. Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde continúan las labores de búsqueda entre estructuras derrumbadas. Varios departamentos enviaron cuadrillas de rescate y varios gobiernos de la región se ofrecieron para acercar ayuda.

CALI MILITARIZADA POR LA TRAGEDIA

(10/08/26) - Colombia - La ciudad de Cali amaneció militarizada tras el terremoto. La presencia de las fuerzas de seguridad buscan evitar saqueos y desórdenes en las operaciones de rescate y remoción de escombros. El puesto de mando unificado reportó además 885 lesionados, 193 personas bajo estructuras derrumbadas y 37 salvadas, mientras 56 inmuebles se vinieron abajo y otros 93 quedaron con afectaciones. La capital del Valle del Cauca atraviesa una de sus situaciones más graves tras el terremoto de 7,4 grados que golpeó a Cali el lunes 10 de agosto. Ante la emergencia, las autoridades respondieron con la militarización de 40 puntos estratégicos de la ciudad, donde 1.000 hombres del Ejército Nacional vigilan las calles.

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