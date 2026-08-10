noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL DÍA DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE EN COLOMBIA
(10/08/26) -
Colombia - Las cifras de la tragedia en Colombia
siguen creciendo. El terremoto en Colombia de magnitud 7,4
registrado el lunes 10 de agosto de 2026 sigue mostrando las
crecientes dimensiones de la catástrofe. El último informe
habla de más de 250 fallecidos y más de 600 heridos,
mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de
sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más
golpeadas del occidente y centro del país. El sismo causó,
además, daños graves en viviendas, edificios, hospitales,
escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de
desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno
activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd),
desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas
impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde
Bogotá y Antioquia. Las principales afectaciones se
concentran en departamentos del occidente y centro del país
como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde
continúan las labores de búsqueda entre estructuras
derrumbadas. Varios departamentos enviaron cuadrillas de
rescate y varios gobiernos de la región se ofrecieron para
acercar ayuda.
CALI MILITARIZADA POR LA TRAGEDIA
(10/08/26) - Colombia
- La ciudad de Cali amaneció
militarizada tras el terremoto. La presencia de las fuerzas de seguridad
buscan evitar saqueos y desórdenes en las operaciones de rescate y
remoción de escombros. El puesto de mando unificado reportó además 885
lesionados, 193 personas bajo estructuras derrumbadas y 37 salvadas,
mientras 56 inmuebles se vinieron abajo y otros 93 quedaron con
afectaciones. La capital del Valle del Cauca atraviesa una de sus
situaciones más graves tras el terremoto de 7,4 grados que golpeó a Cali
el lunes 10 de agosto. Ante la emergencia, las autoridades respondieron
con la militarización de 40 puntos estratégicos de la ciudad, donde
1.000 hombres del Ejército Nacional vigilan las calles.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6368
NOMBRES DE TELENOVELA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST