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UCRANIA ATACA BASE NAVAL RUSA
(11/08/26) -
Ucrania - Cientos de misiles antibuque ucranianos,
drones aéreos de propulsión a chorro y drones marítimos
atacaron una importante base naval rusa en la costa del mar
Negro. Se trató en una operación nocturna que el presidente
ucraniano, Zelenski, calificó de "única". Las fuerzas
armadas ucranianas "llevaron a cabo una operación única
dirigida contra la base naval en Novorossiysk (el último
gran bastión de la flota rusa en el mar Negro, a más de 300
kilómetros de la línea del frente)", escribió Zelenski en
redes sociales. El mandatario aseguró que el ataque alcanzó
defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura
portuaria en la ciudad de la región de Krasnodar, y publicó
un video tomado de redes sociales rusas que mostraba el
ataque en desarrollo.
CASO AYOTZINAPA 12 AÑOS DESPUÉS
(11/08/26) - México
- Novedades en el caso de los
43 normalistas desaparecidos en 2014. Un juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal, en el penal de máxima seguridad del Altiplano,
en el Estado de México, vinculó a proceso al ex gobernador del Estado de
Guerrero, Ángel Aguirre, por su probable participación en el delito de
desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26
de septiembre de 2014 en Iguala. La Fiscalía General de la República (FGR)
informó que la autoridad judicial determinó que existen elementos
suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario
estatal, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público,
habría ocultado información y evidencias relacionadas con los hechos.
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