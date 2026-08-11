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Noticias:  Jueves 13 de Agosto de 2026

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UCRANIA ATACA BASE NAVAL RUSA

(11/08/26) - Ucrania - Cientos de misiles antibuque ucranianos, drones aéreos de propulsión a chorro y drones marítimos atacaron una importante base naval rusa en la costa del mar Negro. Se trató en una operación nocturna que el presidente ucraniano, Zelenski, calificó de "única". Las fuerzas armadas ucranianas "llevaron a cabo una operación única dirigida contra la base naval en Novorossiysk (el último gran bastión de la flota rusa en el mar Negro, a más de 300 kilómetros de la línea del frente)", escribió Zelenski en redes sociales. El mandatario aseguró que el ataque alcanzó defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria en la ciudad de la región de Krasnodar, y publicó un video tomado de redes sociales rusas que mostraba el ataque en desarrollo.

CASO AYOTZINAPA 12 AÑOS DESPUÉS

(11/08/26) - México - Novedades en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso al ex gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario estatal, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, habría ocultado información y evidencias relacionadas con los hechos.

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