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Noticias:  Viernes 14 de Agosto de 2026

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EL BUEN NEGOCIO CRIMINAL

Una infantería de infantes desesperados, convencidos y fáciles de engañar.

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CONTROL DE TODOS, CONTROL DE NADIE

(13/08/26) - Estados Unidos - Tanto Estados Unidos como Irán dicen tener el control del estrecho de Ormúz. Sin embargo el tráfico se mantiene reducido. Hossein Taeb dijo que Washington había sido derrotado una vez más a pesar de afirmar que Teherán no disponía ni de fuerza aérea ni de armada, un día después de que Trump dijera que tenía "control total" sobre la vía navegable. El estrecho de Ormúz está "bajo el control y la gestión de Irán", afirmó el recién nombrado jefe de la unidad paramilitar iraní Basij, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos tenía "control total" sobre esta estratégica vía navegable.

CUBA DEPENDE DE LOS ÁNIMOS DE TRUMP

(13/08/26) - Estados Unidos - El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Washington no descarta una intervención militar en Cuba. Advirtió a La Habana sobre la determinación del presidente Donald Trump de "hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses". En su declaración afirmó: "Como ya he dicho antes, y creo que han visto en lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", expresó el funcionario de la administración republicana ante la prensa durante una visita a Panamá, donde participó en un evento de la coalición militar impulsada por Estados Unidos contra los cárteles latinoamericanos.

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