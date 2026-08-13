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EL BUEN NEGOCIO CRIMINAL
Una infantería de infantes desesperados, convencidos y fáciles de
engañar.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CONTROL DE TODOS, CONTROL DE NADIE
(13/08/26) -
Estados Unidos - Tanto Estados Unidos como Irán dicen
tener el control del estrecho de Ormúz. Sin embargo el
tráfico se mantiene reducido. Hossein Taeb dijo que
Washington había sido derrotado una vez más a pesar de
afirmar que Teherán no disponía ni de fuerza aérea ni de
armada, un día después de que Trump dijera que tenía
"control total" sobre la vía navegable. El estrecho de Ormúz
está "bajo el control y la gestión de Irán", afirmó el
recién nombrado jefe de la unidad paramilitar iraní Basij,
un día después de que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijera que Estados Unidos tenía "control
total" sobre esta estratégica vía navegable.
CUBA DEPENDE DE LOS ÁNIMOS DE TRUMP
(13/08/26) - Estados
Unidos
- El secretario de Guerra de
Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que Washington no descarta una
intervención militar en Cuba. Advirtió a La Habana sobre la
determinación del presidente Donald Trump de "hacer valer las
prerrogativas estratégicas estadounidenses". En su declaración afirmó:
"Como ya he dicho antes, y creo que han visto en lo que ha ocurrido en
otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las
militares", expresó el funcionario de la administración republicana ante
la prensa durante una visita a Panamá, donde participó en un evento de
la coalición militar impulsada por Estados Unidos contra los cárteles
latinoamericanos.
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SHOW 6370
EL BUEN NEGOCIO CRIMINAL
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