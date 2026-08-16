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LA VISA DEL HIJO DE AMLO
(16/08/26) -
Estados Unidos - Según una publicación de The New
York Times, el Gobierno de Estados Unidos utiliza la
cancelación o revocación de visas como una herramienta de
presión política contra integrantes de la clase política
mexicana. El momento claramente está marcado por el
endurecimiento de la estrategia de Washington contra el
narcotráfico, la corrupción y los presuntos vínculos entre
organizaciones criminales y servidores públicos. La
publicación estadounidense señala que el retiro del
documento migratorio a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del
expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa uno de
los casos con mayor carga simbólica dentro de una campaña
que, según el diario, ya habría alcanzado a decenas de
figuras públicas mexicanas.
NO MÁS REFUGIADOS
(16/08/26) - Estados
Unidos
- Washington finalmente clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití
y Venezuela. Esa decisión migratoria que involucra a más de medio millón
de refugiados fue alcanzada tras una larga batalla judicial donde la
Corte Suprema terminó fallando a favor del Ejecutivo. Donald Trump
prometió en su última campaña presidencial que ejecutaría una profunda
reforma destinada a limitar la permanencia de refugiados extranjeros en
Estados Unidos. Y así Trump avanzó sobre el Estatus de Protección
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y logró que la Corte Suprema lo
acompañe. El TPS fue creado en 1990 Se trata de un permiso de trabajo y
la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos
extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un
desastre natural o una epidemia, por citar ejemplos históricos que
justificaron la vigencia del TPS. Siria, Afganistán, Yemen, Camerún,
Nepal, Sudán del Sur y Somalia también fueron afectados.
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