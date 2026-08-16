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Noticias:  Lunes 17 de Agosto de 2026

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LA VISA DEL HIJO DE AMLO

(16/08/26) - Estados Unidos - Según una publicación de The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos utiliza la cancelación o revocación de visas como una herramienta de presión política contra integrantes de la clase política mexicana. El momento claramente está marcado por el endurecimiento de la estrategia de Washington contra el narcotráfico, la corrupción y los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y servidores públicos. La publicación estadounidense señala que el retiro del documento migratorio a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa uno de los casos con mayor carga simbólica dentro de una campaña que, según el diario, ya habría alcanzado a decenas de figuras públicas mexicanas.

NO MÁS REFUGIADOS

(16/08/26) - Estados Unidos - Washington finalmente clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Esa decisión migratoria que involucra a más de medio millón de refugiados fue alcanzada tras una larga batalla judicial donde la Corte Suprema terminó fallando a favor del Ejecutivo. Donald Trump prometió en su última campaña presidencial que ejecutaría una profunda reforma destinada a limitar la permanencia de refugiados extranjeros en Estados Unidos. Y así Trump avanzó sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y logró que la Corte Suprema lo acompañe. El TPS fue creado en 1990 Se trata de un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia, por citar ejemplos históricos que justificaron la vigencia del TPS. Siria, Afganistán, Yemen, Camerún, Nepal, Sudán del Sur y Somalia también fueron afectados.

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