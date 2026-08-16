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Noticias:  Martes 18 de Agosto de 2026

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SIN SOLUCIÓN EN ORMÚZ

(16/08/26) - Estados Unidos - Sin salida en el horizonte cercano la crisis por la guerra entre Irán y Estados Unidos sigue resintiendo el comercio mundial. El tránsito por el estrecho de Ormúz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán para llegar a un acuerdo. Los cruces de la última semana bajaron a 95, menos barcos de los que cruzaban a diario antes del 28 de febrero pasado. Persiste la disputa entre Washington y Teherán por la reapertura de la vía marítima clave para el petróleo mundial. Trump insiste en que el objetivo final es garantizar que Irán nunca tenga la bomba atómica.

EJERCICIOS MILITARES VAN IGUAL

(16/08/26) - Corea del Sur - Los ejercicios militares se realizaran como estaban programado. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur aseguró que los ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos se realizarán según lo previsto, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una reducción de estas maniobras. La respuesta oficial de Seúl mantiene vigente el calendario militar bilateral, en un contexto de tensiones renovadas en la península de Corea y de presiones diplomáticas procedentes de Washington. El anuncio se da un día después de que la diplomacia del Seúl anunciará que está dispuesta al dialogo con Norcorea.

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