noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
SIN SOLUCIÓN EN ORMÚZ
(16/08/26) -
Estados Unidos - Sin salida en el horizonte cercano
la crisis por la guerra entre Irán y Estados Unidos sigue
resintiendo el comercio mundial. El tránsito por el estrecho
de Ormúz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo
de 60 días de Trump a Irán para llegar a un acuerdo. Los
cruces de la última semana bajaron a 95, menos barcos de los
que cruzaban a diario antes del 28 de febrero pasado.
Persiste la disputa entre Washington y Teherán por la
reapertura de la vía marítima clave para el petróleo
mundial. Trump insiste en que el objetivo final es
garantizar que Irán nunca tenga la bomba atómica.
EJERCICIOS MILITARES VAN IGUAL
(16/08/26) - Corea del Sur
- Los ejercicios militares se realizaran como estaban programado. El
Ministerio de Defensa de Corea del Sur aseguró que los ejercicios
militares conjuntos con los Estados Unidos se realizarán según lo
previsto, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, sobre una reducción de estas maniobras. La respuesta oficial de
Seúl mantiene vigente el calendario militar bilateral, en un contexto de
tensiones renovadas en la península de Corea y de presiones diplomáticas
procedentes de Washington. El anuncio se da un día después de que la
diplomacia del Seúl anunciará que está dispuesta al dialogo con Norcorea.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6372
ESTO ES CINE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST