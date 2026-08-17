Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 19 de Agosto de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ORMÚZ ES ESTADOUNIDENSE PARA TRUMP

(17/08/26) - Estados Unidos - En un claro y provocativo acto simbólico, que no se corresponde con la realidad, el presidente estadounidense, Donald Trump marca al estrecho de Ormúz como territorio de Estados Unidos. Estrecho de Ormúz "nuevo territorio estadounidense", expresa Trump al postear una fotografía en su propia red social, Truth Social, con esta denominación. En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el estrecho de Ormúz y el texto "Nuevo Territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

JUICIO CONTRA INSTA Y FACE

(17/08/26) - Estados Unidos - La empresa Meta enfrenta una batalla legal colosal. La marca dueña de plataformas como facebook, Instagram y WhatsApp se defiende desde en un tribunal federal de California ante un grupo de 29 fiscales estatales que le acusan de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en sus productos Instagram y Facebook. La acusación en lo que supone una de las mayores batallas legales contra la tecnológica pone contra las cuerdas a Mark Zuckerberg una vez más. Los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa violó las leyes del consumidor: buscan que la compañía implemente cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram y una indemnización económica que podría ascender a 1,4 billones de dólares, según estimaciones. "Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal", afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta en un comunicado.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6373

YO VI AL POMBERO

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados