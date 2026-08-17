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ORMÚZ ES ESTADOUNIDENSE PARA TRUMP
(17/08/26) -
Estados Unidos - En un claro y provocativo acto
simbólico, que no se corresponde con la realidad, el
presidente estadounidense, Donald Trump marca al estrecho de
Ormúz como territorio de Estados Unidos. Estrecho de Ormúz
"nuevo territorio estadounidense", expresa Trump al postear
una fotografía en su propia red social, Truth Social, con
esta denominación. En la imagen se ve un mapa del estrecho
que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un
círculo señala el estrecho de Ormúz y el texto "Nuevo
Territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja
azul, roja y blanca con estrellas.
JUICIO CONTRA INSTA Y FACE
(17/08/26) -
Estados Unidos - La empresa Meta enfrenta una batalla
legal colosal. La marca dueña de plataformas como facebook, Instagram y
WhatsApp se defiende desde en un tribunal federal de California ante un
grupo de 29 fiscales estatales que le acusan de diseñar e implementar
funciones que generan adicción en niños y adolescentes en sus productos
Instagram y Facebook. La acusación en lo que supone una de las mayores
batallas legales contra la tecnológica pone contra las cuerdas a Mark
Zuckerberg una vez más. Los estados de California, Colorado, Kentucky y
Nueva Jersey, que asegura que la empresa violó las leyes del consumidor:
buscan que la compañía implemente cambios en la forma en que la empresa
opera Facebook e Instagram y una indemnización económica que podría
ascender a 1,4 billones de dólares, según estimaciones. "Explotar a
nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias
corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal",
afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta en un comunicado.
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