noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
POSIBLE VACUNA DISPARA LAS ACCIONES DE MODERNA
(17/08/26) -
Estados Unidos - Las farmacéuticas Moderna y MSD
logran la vacuna contra el melamona. MSD (conocida como
Merck)y Moderna han anunciado que su ensayo de fase 3 (el
previo a la aprobación de un fármaco) de su vacuna
personalizada contra el melanoma, que aún sigue en marcha,
ha alcanzado el éxito en varios de sus hitos. Aunque en la
nota de prensa que han difundido las farmacéuticas para
publicitar el resultado no hay datos sobre cuánto se ha
incrementado la supervivencia o cuánto se han reducido las
posibilidades de recaída, en ella se afirma que la
combinación de la vacuna (intismeran autogene) con una
inmunoterapia (pembrolizumab) alcanzó los objetivos de
supervivencia libre de recaída y sin que el cáncer se
extienda a otros órganos. Tras la publicación de la nota,
las acciones de Moderna se llegaron a disparar un 156% en la
bolsa. La vacuna no funciona exactamente como las que se
utilizan contra los virus, que se fabrican en masa y a todo
el mundo le funcionan más o menos igual y se utilizan como
protección frente a la enfermedad. En este caso, se elabora
de forma personalizada para el cáncer de una persona una vez
que ha aparecido. Se analiza una muestra del tumor extirpado
al paciente para identificar sus características únicas y
con esta información se diseña una vacuna de ARN mensajero a
medida. Esa vacuna enseña al sistema inmunitario del
paciente a reconocer y atacar sus células cancerosas
concretas en caso de que reaparezcan.
IRÁN CONTRA LOS ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS
(17/08/26) -
Irán - El gobierno iraní amenazó a los países del
Golfo para que dejen de dar asistencia militar a Estados Unidos. El jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del régimen aseguró que Teherán
observa la actividad en instalaciones de la región y citó la presencia
de aeronaves, en especial cisternas de reabastecimiento, como un indicio
que seria inviable sin el aval de las autoridades locales. Ali Abdollahi,
jefe de la Guardia Revolucionaria, señaló que la presencia de numerosos
aviones militares, en la región resultaría difícil de justificar sin el
conocimiento de los países anfitriones. "Deseamos advertir que cualquier
ayuda o facilitación prestada al ejército estadounidense agresor
equivale a participación en la operación militar estadounidense",
declaró Ali Abdollahi. También trascendió que Irán planea atacar
objetivos militares de Estados Unidos en Europa si la guerra vuelve a
escalar. Bases militares en Bulgaria y Chipre figuran entre los posibles
objetivos, mientras crece en Teherán la convicción de que la reanudación
del conflicto es solo cuestión de tiempo. Trump dijo que no hay diálogo
abierto y que mantendrá el bloqueo a los puertos persas.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6374
TRABAJOS DE MIERDA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST