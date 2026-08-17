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Noticias:  Jueves 20 de Agosto de 2026

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POSIBLE VACUNA DISPARA LAS ACCIONES DE MODERNA

(17/08/26) - Estados Unidos - Las farmacéuticas Moderna y MSD logran la vacuna contra el melamona. MSD (conocida como Merck)y Moderna han anunciado que su ensayo de fase 3 (el previo a la aprobación de un fármaco) de su vacuna personalizada contra el melanoma, que aún sigue en marcha, ha alcanzado el éxito en varios de sus hitos. Aunque en la nota de prensa que han difundido las farmacéuticas para publicitar el resultado no hay datos sobre cuánto se ha incrementado la supervivencia o cuánto se han reducido las posibilidades de recaída, en ella se afirma que la combinación de la vacuna (intismeran autogene) con una inmunoterapia (pembrolizumab) alcanzó los objetivos de supervivencia libre de recaída y sin que el cáncer se extienda a otros órganos. Tras la publicación de la nota, las acciones de Moderna se llegaron a disparar un 156% en la bolsa. La vacuna no funciona exactamente como las que se utilizan contra los virus, que se fabrican en masa y a todo el mundo le funcionan más o menos igual y se utilizan como protección frente a la enfermedad. En este caso, se elabora de forma personalizada para el cáncer de una persona una vez que ha aparecido. Se analiza una muestra del tumor extirpado al paciente para identificar sus características únicas y con esta información se diseña una vacuna de ARN mensajero a medida. Esa vacuna enseña al sistema inmunitario del paciente a reconocer y atacar sus células cancerosas concretas en caso de que reaparezcan.

IRÁN CONTRA LOS ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS

(17/08/26) - Irán - El gobierno iraní amenazó a los países del Golfo para que dejen de dar asistencia militar a Estados Unidos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del régimen aseguró que Teherán observa la actividad en instalaciones de la región y citó la presencia de aeronaves, en especial cisternas de reabastecimiento, como un indicio que seria inviable sin el aval de las autoridades locales. Ali Abdollahi, jefe de la Guardia Revolucionaria, señaló que la presencia de numerosos aviones militares, en la región resultaría difícil de justificar sin el conocimiento de los países anfitriones. "Deseamos advertir que cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército estadounidense agresor equivale a participación en la operación militar estadounidense", declaró Ali Abdollahi. También trascendió que Irán planea atacar objetivos militares de Estados Unidos en Europa si la guerra vuelve a escalar. Bases militares en Bulgaria y Chipre figuran entre los posibles objetivos, mientras crece en Teherán la convicción de que la reanudación del conflicto es solo cuestión de tiempo. Trump dijo que no hay diálogo abierto y que mantendrá el bloqueo a los puertos persas.

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