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LA CAJA DE PANDORA SEGÚN PUTIN
(23/08/26) -
Rusia - Vladimir Putin, advirtió que Rusia
respondería con ataques contra los sectores económicos más
sensibles de Ucrania. Después de acusar a Kiev de haber
abierto una "caja de Pandora" con su campaña de drones
contra infraestructura rusa, Putin amenazó a Kiev. La
advertencia llegó en medio de una nueva escalada verbal y
militar, tras una ofensiva nocturna que dejó decenas de
localidades ucranianas bajo fuego. "El gobierno de Kiev se
propuso dañar nuestra economía. ¿Qué hizo? Abrió él mismo
esta caja de Pandora. Pues bien, esperen una respuesta
dirigida contra sus sectores económicos más sensibles",
dijo. El líder ruso también declaró que Moscú afrontaba
dificultades logísticas para colocar sus mercancías en los
mercados internacionales, pero insistió en que el país
resolvería esos obstáculos.
JAPÓN SE MOVIÓ
(23/08/26) -
Japón - Un terremoto sacudió la región de Tokio el
domingo en madrugada y activó alertas de emergencia en el este de Japón.
Las autoridades informaron que no hubo víctimas ni daños materiales de
gran escala tras el sismo de magnitud 5,9 con epicentro en la prefectura
de Ibaraki. La seísmo se registró a las 2.00 de la madrugada en la
región de Kanto, donde se encuentra Tokio (la capital del país), y se
sintió también en Saitama y Chiba. La Agencia Meteorológica de Japón
descartó una alerta de tsunami y ubicó el epicentro a unos 70 kilómetros
de profundidad.
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