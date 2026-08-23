Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 24 de Agosto de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LA CAJA DE PANDORA SEGÚN PUTIN

(23/08/26) - Rusia - Vladimir Putin, advirtió que Rusia respondería con ataques contra los sectores económicos más sensibles de Ucrania. Después de acusar a Kiev de haber abierto una "caja de Pandora" con su campaña de drones contra infraestructura rusa, Putin amenazó a Kiev. La advertencia llegó en medio de una nueva escalada verbal y militar, tras una ofensiva nocturna que dejó decenas de localidades ucranianas bajo fuego. "El gobierno de Kiev se propuso dañar nuestra economía. ¿Qué hizo? Abrió él mismo esta caja de Pandora. Pues bien, esperen una respuesta dirigida contra sus sectores económicos más sensibles", dijo. El líder ruso también declaró que Moscú afrontaba dificultades logísticas para colocar sus mercancías en los mercados internacionales, pero insistió en que el país resolvería esos obstáculos.

JAPÓN SE MOVIÓ

(23/08/26) - Japón - Un terremoto sacudió la región de Tokio el domingo en madrugada y activó alertas de emergencia en el este de Japón. Las autoridades informaron que no hubo víctimas ni daños materiales de gran escala tras el sismo de magnitud 5,9 con epicentro en la prefectura de Ibaraki. La seísmo se registró a las 2.00 de la madrugada en la región de Kanto, donde se encuentra Tokio (la capital del país), y se sintió también en Saitama y Chiba. La Agencia Meteorológica de Japón descartó una alerta de tsunami y ubicó el epicentro a unos 70 kilómetros de profundidad.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6376

TREPANDO EL MONTE FUJI

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados