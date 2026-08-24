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Noticias:  Martes 25 de Agosto de 2026

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GUERRA FINANCIERA CONTRA IRÁN

(24/08/26) - Estados Unidos - El gobierno de Donald Trump cumple la amenaza de ir más allá en las penalizaciones contra Teherán. La nueva ofensiva de Washington apunta a cinco sectores estratégicos de la economía iraní y contempla sanciones contra más de 60 entidades, individuos y embarcaciones acusados de facilitar el acceso de Teherán a recursos financieros y tecnología vinculada a sus programas nuclear y de misiles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán y advirtió que Washington buscará cortar las vías financieras que permiten al régimen de Teherán sostener sus operaciones, mientras la guerra entre ambos países se encuentra estancada tras casi seis meses de conflicto.

DIRECTOR DE LA DEA VUELVE A HABLAR DE MÉXICO

(24/08/26) - México - La tensión entre Washington y México respecto a las acusaciones de complicidad narco no decrecen. El director de la DEA, Terry Cole, acusó que altos funcionarios mexicanos "trabajan directamente con cárteles". El director de la Administración para el Control de Drogas, advirtió que no se detendrán en su ofensiva para desmantelar al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante una entrevista para Univisión, el funcionario estadounidense aseguró que la reciente acusación emitida por el Departamento de Justicia (aunque no mencionó específicamente cuál) muestra la "corrupción gubernamental" que existe en México.

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