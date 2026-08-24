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GUERRA FINANCIERA CONTRA IRÁN
(24/08/26) -
Estados Unidos - El gobierno de Donald Trump cumple
la amenaza de ir más allá en las penalizaciones contra
Teherán. La nueva ofensiva de Washington apunta a cinco
sectores estratégicos de la economía iraní y contempla
sanciones contra más de 60 entidades, individuos y
embarcaciones acusados de facilitar el acceso de Teherán a
recursos financieros y tecnología vinculada a sus programas
nuclear y de misiles. El secretario del Tesoro, Scott
Bessent, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán y
advirtió que Washington buscará cortar las vías financieras
que permiten al régimen de Teherán sostener sus operaciones,
mientras la guerra entre ambos países se encuentra estancada
tras casi seis meses de conflicto.
DIRECTOR DE LA DEA VUELVE A HABLAR DE MÉXICO
(24/08/26) - México
- La tensión entre Washington y México respecto a las acusaciones de
complicidad narco no decrecen. El director de la DEA, Terry Cole, acusó
que altos funcionarios mexicanos "trabajan directamente con cárteles".
El director de la Administración para el Control de Drogas, advirtió que
no se detendrán en su ofensiva para desmantelar al Cártel de Sinaloa y
al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante una entrevista para
Univisión, el funcionario estadounidense aseguró que la reciente
acusación emitida por el Departamento de Justicia (aunque no mencionó
específicamente cuál) muestra la "corrupción gubernamental" que existe
en México.
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