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EL KREMLIN SE HARÁ CARGO
(25/08/26) -
Rusia - El presidente, Vladimir Putin, firmó el
decreto que permite al gobierno tomar el control temporal de
infraestructura crítica si sus propietarios privados no
logran protegerla de los ataques de Ucrania. Cualquier
estructura crítica atacada por drones ucranianos que no haya
sido bien defendida no se reconstruya tras los bombardeos,
será intervenida por el Estado ruso. Rusia enfrenta una
fuerte presión económica y política debido a meses de
ataques ucranianos cada vez más profundos, escalados y
precisos. Kiev utilizó drones de largo alcance de desarrollo
propio para atacar instalaciones petroleras clave, lo que
provocó escasez de combustible, además de golpear grandes
centros comerciales, en un hecho que resultó embarazoso para
el liderazgo ruso provocando el enfado de Putin. Ucrania, a
su vez, sufrió el impacto de constantes ataques aéreos rusos
que destrozaron su red eléctrica de cara al invierno y
dañaron gravemente viviendas, mientras la invasión rusa se
extiende ya hacia su quinto año.
TORNADOS EN EUROPA
(25/08/26) - Europa
- El clima se pone rudo en el sur europeo. Las tormentas de los últimos
días dejaron mucha destrucción en distintos puntos del continente
europeo. Fenómenos meteorológicos extremos como tornados, lluvias
torrenciales y granizadas intensas azotaron la costa mediterránea.
Francia, Italia y España se han visto afectados por episodios de viento
y precipitación que han causado daños materiales, cortes de tráfico y
escenas poco habituales para la población local. En el sur de Francia,
el tornado ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas.
En España Tarragona fue de las zonas más afectadas.
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