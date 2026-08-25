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Noticias:  Miércoles 26 de Agosto de 2026

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EL KREMLIN SE HARÁ CARGO

(25/08/26) - Rusia - El presidente, Vladimir Putin, firmó el decreto que permite al gobierno tomar el control temporal de infraestructura crítica si sus propietarios privados no logran protegerla de los ataques de Ucrania. Cualquier estructura crítica atacada por drones ucranianos que no haya sido bien defendida no se reconstruya tras los bombardeos, será intervenida por el Estado ruso. Rusia enfrenta una fuerte presión económica y política debido a meses de ataques ucranianos cada vez más profundos, escalados y precisos. Kiev utilizó drones de largo alcance de desarrollo propio para atacar instalaciones petroleras clave, lo que provocó escasez de combustible, además de golpear grandes centros comerciales, en un hecho que resultó embarazoso para el liderazgo ruso provocando el enfado de Putin. Ucrania, a su vez, sufrió el impacto de constantes ataques aéreos rusos que destrozaron su red eléctrica de cara al invierno y dañaron gravemente viviendas, mientras la invasión rusa se extiende ya hacia su quinto año.

TORNADOS EN EUROPA

(25/08/26) - Europa - El clima se pone rudo en el sur europeo. Las tormentas de los últimos días dejaron mucha destrucción en distintos puntos del continente europeo. Fenómenos meteorológicos extremos como tornados, lluvias torrenciales y granizadas intensas azotaron la costa mediterránea. Francia, Italia y España se han visto afectados por episodios de viento y precipitación que han causado daños materiales, cortes de tráfico y escenas poco habituales para la población local. En el sur de Francia, el tornado ya ha provocado al menos 41 heridos y daños en 300 viviendas. En España Tarragona fue de las zonas más afectadas.

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