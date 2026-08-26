Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Jueves 27 de Agosto de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

SÚBITA INUNDACIÓN Y TRAGEDIA EN NEPAL

(26/08/26) - Nepal - Cerca de un centenar de personas murieron en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China. Las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe. Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate "a gran escala". Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa (un distrito de unos 50.000 habitantes), resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado.

META Y UN ACUERDO MILLONARIO

(26/08/26) - Estados Unidos - Meta acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares para cerrar una demanda. Se trata de la demanda de 29 estados de la unión americana que la acusaba de diseñar Facebook e Instagram para volver adictos a niños y adolescentes, engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y recopilar datos personales de menores sin autorización parental. El pacto, revelado en documentos judiciales citados por la agencia de noticias Reuters, pone fin al juicio federal en California que se perfilaba como una de las pruebas más visibles contra una gran empresa de redes sociales por el daño atribuido a sus productos en usuarios jóvenes. El acuerdo también obliga a la compañía a introducir cambios para adolescentes en todo Estados Unidos, entre ellos límites diarios de uso y bloqueos nocturnos. Según la documentación judicial, Meta aceptó esas medidas a escala nacional aunque negó haber actuado de manera indebida. La causa federal reunía reclamos de 29 estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, por presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor. Los estados también acusaban a Meta de infringir la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea al recopilar datos personales de usuarios que sabía que eran niños sin notificar ni obtener el consentimiento de sus padres. De acuerdo con la demanda, la compañía utilizaba esa información para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6379

ME HICE RUNNER

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados