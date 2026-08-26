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SÚBITA INUNDACIÓN Y TRAGEDIA EN NEPAL
(26/08/26) -
Nepal - Cerca de un centenar de personas murieron en
Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera
con China. Las autoridades nepalíes reportaron que 384
turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser
localizados horas después de la catástrofe. Los medios
estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa
de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con
Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi
Jinping ordenó una operación de rescate "a gran escala". Las
zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa (un distrito de unos
50.000 habitantes), resultaron especialmente afectadas,
según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca
del río a buscar terreno más elevado.
META Y UN ACUERDO MILLONARIO
(26/08/26) - Estados
Unidos - Meta acordó pagar hasta 16.680 millones de dólares para
cerrar una demanda. Se trata de la demanda de 29 estados de la unión
americana que la acusaba de diseñar Facebook e Instagram para volver
adictos a niños y adolescentes, engañar a los consumidores sobre la
seguridad de sus plataformas y recopilar datos personales de menores sin
autorización parental. El pacto, revelado en documentos judiciales
citados por la agencia de noticias Reuters, pone fin al juicio federal
en California que se perfilaba como una de las pruebas más visibles
contra una gran empresa de redes sociales por el daño atribuido a sus
productos en usuarios jóvenes. El acuerdo también obliga a la compañía a
introducir cambios para adolescentes en todo Estados Unidos, entre ellos
límites diarios de uso y bloqueos nocturnos. Según la documentación
judicial, Meta aceptó esas medidas a escala nacional aunque negó haber
actuado de manera indebida. La causa federal reunía reclamos de 29
estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, por
presuntas violaciones de las leyes estatales de protección al
consumidor. Los estados también acusaban a Meta de infringir la Ley de
Protección de la Privacidad Infantil en Línea al recopilar datos
personales de usuarios que sabía que eran niños sin notificar ni obtener
el consentimiento de sus padres. De acuerdo con la demanda, la compañía
utilizaba esa información para entrenar modelos de aprendizaje
automático e inteligencia artificial generativa.
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