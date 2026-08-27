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BORRAR LA HISTORIA
Condenado a durar poco o a ser para siempre.
Hoy en el Mundo:
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ZELENSKI PREMIA A MUSK
(27/08/26) -
Nepal - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski,
condecoró a Elon Musk, con la Orden de la Libertad. El
magnate y dueño de la empresa de tecnología aeroespacial
Space X recibió la Orden por sus “méritos excepcionales en
la defensa de la vida de la gente y la libertad” y en “el
desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y
de Estados Unidos de América”. La condecoración llega
después de que el nombre del multimillonario apareciese en
la disputa pública entre Zelenski y su exministro de
Defensa, Mijailo Fedorov, y fue hecha pública en un decreto
al respecto publicado en la página web de la presidencia
ucraniana.
USA SUSPENDE CITAS
(27/08/26) - Estados
Unidos - Estados Unidos suspendió las citas para solicitar
visados en embajadas y consulados de todo el mundo. El Departamento de
Estado, en plena ofensiva de la Administración Trump contra la
inmigración, toma y enmarca la medida en una iniciativa de formación en
las legaciones. El Gobierno estadounidense ha paralizado las citas para
solicitar visados y un portavoz del Departamento de Estado justificó que
el organismo había puesto en marcha una iniciativa de formación global
en todas las embajadas y consulados estadounidenses, y afirmó que las
citas relacionadas con los servicios de visados se modificarían.
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BORRAR LA HISTORIA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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