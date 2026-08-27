Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 28 de Agosto de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

BORRAR LA HISTORIA

Condenado a durar poco o a ser para siempre.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ZELENSKI PREMIA A MUSK

(27/08/26) - Nepal - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condecoró a Elon Musk, con la Orden de la Libertad. El magnate y dueño de la empresa de tecnología aeroespacial Space X recibió la Orden por sus “méritos excepcionales en la defensa de la vida de la gente y la libertad” y en “el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y de Estados Unidos de América”. La condecoración llega después de que el nombre del multimillonario apareciese en la disputa pública entre Zelenski y su exministro de Defensa, Mijailo Fedorov, y fue hecha pública en un decreto al respecto publicado en la página web de la presidencia ucraniana.

USA SUSPENDE CITAS

(27/08/26) - Estados Unidos - Estados Unidos suspendió las citas para solicitar visados en embajadas y consulados de todo el mundo. El Departamento de Estado, en plena ofensiva de la Administración Trump contra la inmigración, toma y enmarca la medida en una iniciativa de formación en las legaciones. El Gobierno estadounidense ha paralizado las citas para solicitar visados y un portavoz del Departamento de Estado justificó que el organismo había puesto en marcha una iniciativa de formación global en todas las embajadas y consulados estadounidenses, y afirmó que las citas relacionadas con los servicios de visados se modificarían.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6380

BORRAR LA HISTORIA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados