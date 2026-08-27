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Noticias:  Lunes 31 de Agosto de 2026

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EL CONTRATO, PACTO, HISTÓRICO

(27/08/26) - Venezuela - Trump anunció que Estados Unidos pasará a ser dueño de una gran parte del sector petrolero de Venezuela. Así lo ha anunciado al proclamar un sorprendente, y descomunal, acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas, por el que Washington pasará a tener el control mayoritario sobre una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano (las mayores del mundo y calculadas en 300.000 millones de barriles) y doblará sus reservas actuales. La presidenta interina venezolana ha confirmado el pacto "histórico”. Trump expresó: "Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, ha escrito el republicano en su cuenta de Truth Social.

NEUTRALIZAN DRONES DE TRAFICANTES

(27/08/26) - Estados Unidos - La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Estados Unidos neutralizó tres drones de traficantes. La Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos detectó e inhabilitó tres drones de características comerciales en territorio estadounidense durante la noche del 25 al 26 de agosto. Los aparatos pertenecían a traficantes de personas, que los empleaban para vigilar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza de Tamaulipas. La Sedena no precisó el método de neutralización empleado por los estadounidenses en su comunicado oficial del 29 de agosto. Según datos de dicho informe, las autoridades estadounidenses detectaron los tres aparatos mediante sistemas de vigilancia aérea desplegados a lo largo del Valle del Río Grande. Una vez identificados como drones de tipo comercial en operación no autorizada, la unidad los clasificó como amenaza directa contra el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

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