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EL CONTRATO, PACTO, HISTÓRICO
(27/08/26) -
Venezuela - Trump anunció que Estados Unidos pasará a
ser dueño de una gran parte del sector petrolero de
Venezuela. Así lo ha anunciado al proclamar un sorprendente,
y descomunal, acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez en
Caracas, por el que Washington pasará a tener el control
mayoritario sobre una quinta parte de las reservas de
petróleo venezolano (las mayores del mundo y calculadas en
300.000 millones de barriles) y doblará sus reservas
actuales. La presidenta interina venezolana ha confirmado el
pacto "histórico”. Trump expresó: "Bajo mi dirección, el
secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de
Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy
respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez,
y a través de una alianza con el sector privado, han
conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario
de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas
de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el
contribuyente estadounidense”, ha escrito el republicano en
su cuenta de Truth Social.
NEUTRALIZAN DRONES DE TRAFICANTES
(27/08/26) - Estados
Unidos - La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que
Estados Unidos neutralizó tres drones de traficantes. La Fuerza de Tarea
Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos detectó e
inhabilitó tres drones de características comerciales en territorio
estadounidense durante la noche del 25 al 26 de agosto. Los aparatos
pertenecían a traficantes de personas, que los empleaban para vigilar
los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza de Tamaulipas.
La Sedena no precisó el método de neutralización empleado por los
estadounidenses en su comunicado oficial del 29 de agosto. Según datos
de dicho informe, las autoridades estadounidenses detectaron los tres
aparatos mediante sistemas de vigilancia aérea desplegados a lo largo
del Valle del Río Grande. Una vez identificados como drones de tipo
comercial en operación no autorizada, la unidad los clasificó como
amenaza directa contra el personal militar y los agentes de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza.
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