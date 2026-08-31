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LA TRAGEDIA DE NEPAL NO TERMINA
(31/08/26) -
Nepal - Aunque los trabajos de búsqueda no
finalizaron, Nepal comenzó a enterrar los cientos de cuerpos
que dejó el alud. A días de la tragedia de la súbita
inundación en la frontera chino-nepalí, las autoridades
confirmaron hasta el momento cerca de un millar de muertos
aunque aún hay más de 3.900 desaparecidos, lo que sin duda
elevará las cifras mortales del drama. Las familias de las
víctimas se concentraron en centros de rescate y hospitales
en busca de información sobre sus allegados. Otras acudieron
a morgues desbordadas para intentar identificar los cuerpos
recuperados tras el desastre.
ISLANDIA DICE NO A LA UNIÓN EUROPEA
(31/08/26) - Islandia
- La Comisión Europea expresó que respeta la decisión del pueblo
islandés tras el referéndum en el que rechazaron reanudar las
negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Bruselas dijo que "Islandia
sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea”, pese al resultado, y
que la colaboración continuará a través de mecanismos como el Espacio
Económico Europeo. El resultado definitivo de la votación del fin de
semana pasado ha mostrado que el "NO" se impuso con un 52,8% de los
votos frente al 47,2% del "SÍ". Esto ha alejando cualquier posibilidad
de reiniciar las conversaciones de adhesión a la UE en el corto plazo.
La participación fue de más del 80% del electorado. La primera ministra
Kristrún Frostadóttir, describió la jornada como "un triunfo de la
democracia". La decisión islandesa implica que el país no reanudará las
negociaciones de acceso a la UE durante la actual legislatura, que se
extiende hasta 2028. Pese a ello, la primera ministra no prevé que el
tema se recupere en un futuro próximo. Los islandeses no pueden estar
votando lo mismo "cada dos o tres años" dijo. El referéndum fue
impulsado por el gobierno de centroizquierda como parte de su programa,
tras años de debate en los que nunca antes se había dado voz directa a
la ciudadanía.
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