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Noticias:  Martes 1° de Septiembre de 2026

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LA TRAGEDIA DE NEPAL NO TERMINA

(31/08/26) - Nepal - Aunque los trabajos de búsqueda no finalizaron, Nepal comenzó a enterrar los cientos de cuerpos que dejó el alud. A días de la tragedia de la súbita inundación en la frontera chino-nepalí, las autoridades confirmaron hasta el momento cerca de un millar de muertos aunque aún hay más de 3.900 desaparecidos, lo que sin duda elevará las cifras mortales del drama. Las familias de las víctimas se concentraron en centros de rescate y hospitales en busca de información sobre sus allegados. Otras acudieron a morgues desbordadas para intentar identificar los cuerpos recuperados tras el desastre.

ISLANDIA DICE NO A LA UNIÓN EUROPEA

(31/08/26) - Islandia - La Comisión Europea expresó que respeta la decisión del pueblo islandés tras el referéndum en el que rechazaron reanudar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Bruselas dijo que "Islandia sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea”, pese al resultado, y que la colaboración continuará a través de mecanismos como el Espacio Económico Europeo. El resultado definitivo de la votación del fin de semana pasado ha mostrado que el "NO" se impuso con un 52,8% de los votos frente al 47,2% del "SÍ". Esto ha alejando cualquier posibilidad de reiniciar las conversaciones de adhesión a la UE en el corto plazo. La participación fue de más del 80% del electorado. La primera ministra Kristrún Frostadóttir, describió la jornada como "un triunfo de la democracia". La decisión islandesa implica que el país no reanudará las negociaciones de acceso a la UE durante la actual legislatura, que se extiende hasta 2028. Pese a ello, la primera ministra no prevé que el tema se recupere en un futuro próximo. Los islandeses no pueden estar votando lo mismo "cada dos o tres años" dijo. El referéndum fue impulsado por el gobierno de centroizquierda como parte de su programa, tras años de debate en los que nunca antes se había dado voz directa a la ciudadanía.

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