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Noticias:  Miércoles 2 de Septiembre de 2026

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ATAQUES Y CONTRAATAQUES

(01/09/26) - Golfo Pérsico - Estados Unidos informa del ataque a objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. El Comando Central estadounidense indicó que el operativo se produjo después de "recientes intentos de agresión contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormúz y contra militares estadounidenses desplegados en la región". Mientras esto ocurría, se dio a conocer que el presidente Trump se reunió con ejecutivos petroleros para analizar medidas que reduzcan el precio del combustible en medio de la guerra con Irán. El encuentro ocurrió días después de que el mandatario anunciara un acuerdo con Venezuela para ampliar el control estadounidense sobre sus reservas y producción petrolera, así como aumentar el flujo de crudo venezolano hacia las refinerías de Estados Unidos. Por su parte el tránsito de navíos por el estrecho de Ormúz sigue muy reducido.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

(01/09/26) - México - Vistiendo con los colores de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su segundo informe de gobierno desde Palacio Nacional. Entre lo más destacado de su discurso dijo: "A casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos". También expresó Sheinbaum que a dos años en funciones ha ejercido el gobierno con "honradez y austeridad republicana", destacando que su administración tiene claro que los recursos públicos deben ser dirigidos al pueblo.

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