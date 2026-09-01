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ATAQUES Y CONTRAATAQUES
(01/09/26) -
Golfo Pérsico - Estados Unidos informa del ataque a
objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
en Irán. El Comando Central estadounidense indicó que el
operativo se produjo después de "recientes intentos de
agresión contra embarcaciones comerciales en el estrecho de
Ormúz y contra militares estadounidenses desplegados en la
región". Mientras esto ocurría, se dio a conocer que el
presidente Trump se reunió con ejecutivos petroleros para
analizar medidas que reduzcan el precio del combustible en
medio de la guerra con Irán. El encuentro ocurrió días
después de que el mandatario anunciara un acuerdo con
Venezuela para ampliar el control estadounidense sobre sus
reservas y producción petrolera, así como aumentar el flujo
de crudo venezolano hacia las refinerías de Estados Unidos.
Por su parte el tránsito de navíos por el estrecho de Ormúz
sigue muy reducido.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
(01/09/26) - México
- Vistiendo con los colores de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum
realizó su segundo informe de gobierno desde Palacio Nacional. Entre lo
más destacado de su discurso dijo: "A casi 2 años de haber asumido la
presidencia de la República, lo hago con certeza de que estamos
transformando la vida pública del país, cada avance, decisión y esfuerzo
tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y todos".
También expresó Sheinbaum que a dos años en funciones ha ejercido el
gobierno con "honradez y austeridad republicana", destacando que su
administración tiene claro que los recursos públicos deben ser dirigidos
al pueblo.
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