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Noticias:  Jueves 3 de Septiembre de 2026

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CLAUDISTAS Y OBRADORISTAS

(02/09/26) - México - En la conferencia mañanera, la presidenta de México, se refirió, entre otras cosas, a las supuestas divisiones internas de Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las versiones que plantean una "profunda división" entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como la existencia de bandos identificados como "obradoristas" y "claudistas" al interior del partido Morena y del gobierno. La mandataria calificó de "absolutamente absurdo" ese planteamiento y afirmó que López Obrador “ha sido sumamente respetuoso” con su gobierno. Según dijo, el expresidente no le ha enviado ningún mensaje del tipo "haz esto, haz aquello" ni ha expresado desacuerdo alguno con decisiones que haya tomado su administración.

DINAMARCA DICE PRESENTE EN GROENLANDIA

(02/09/26) - Dinamarca - El gobierno de Dinamarca desplegó reclutas en Groenlandia por primera vez en la historia reciente. Así el país se dispone a reforzar su presencia en el Ártico tras las exigencias de Estados Unidos de adquirir dicho territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado en repetidas ocasiones hacerse con el control de esta isla danesa semiautónoma en favor de la defensa de Estados Unidos. Washington muestra su interés alegando motivos de seguridad nacional y acusando a Copenhague de descuidar la defensa del Ártico ante el mostrado interés de China y Rusia en los territorios árticos. Dinamarca y Groenlandia han rechazado rotundamente la propuesta de Trump. Los reclutas forman parte de la primera promoción del nuevo programa danés de servicio militar obligatorio ampliado, cuyo objetivo es formar soldados capaces de operar en una de las regiones más importantes desde el punto de vista estratégico y más difíciles del reino.

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