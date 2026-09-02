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CLAUDISTAS Y OBRADORISTAS
(02/09/26) -
México - En la conferencia mañanera, la presidenta de
México, se refirió, entre otras cosas, a las supuestas
divisiones internas de Morena. La presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo desestimó las versiones que plantean una
"profunda división" entre ella y el expresidente Andrés
Manuel López Obrador, así como la existencia de bandos
identificados como "obradoristas" y "claudistas" al interior
del partido Morena y del gobierno. La mandataria calificó de
"absolutamente absurdo" ese planteamiento y afirmó que López
Obrador “ha sido sumamente respetuoso” con su gobierno.
Según dijo, el expresidente no le ha enviado ningún mensaje
del tipo "haz esto, haz aquello" ni ha expresado desacuerdo
alguno con decisiones que haya tomado su administración.
DINAMARCA DICE PRESENTE EN GROENLANDIA
(02/09/26) - Dinamarca
- El gobierno de Dinamarca desplegó reclutas en Groenlandia por primera
vez en la historia reciente. Así el país se dispone a reforzar su
presencia en el Ártico tras las exigencias de Estados Unidos de adquirir
dicho territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha
planteado en repetidas ocasiones hacerse con el control de esta isla
danesa semiautónoma en favor de la defensa de Estados Unidos. Washington
muestra su interés alegando motivos de seguridad nacional y acusando a
Copenhague de descuidar la defensa del Ártico ante el mostrado interés
de China y Rusia en los territorios árticos. Dinamarca y Groenlandia han
rechazado rotundamente la propuesta de Trump. Los reclutas forman parte
de la primera promoción del nuevo programa danés de servicio militar
obligatorio ampliado, cuyo objetivo es formar soldados capaces de operar
en una de las regiones más importantes desde el punto de vista
estratégico y más difíciles del reino.
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