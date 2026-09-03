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SAN TRUMP EL BAUTISTA
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PUTIN DICE QUE UCRANIA ES TERRORISTA
(03/09/26) -
Rusia - El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió
que la infraestructura petrolera de Rusia sufrió daños por
los ataques ucranianos. En la misma alocución acusó a los
aliados occidentales de Kiev de convertirse en "cómplices
del terrorismo internacional" al guardar silencio frente a
esas ofensivas, durante su participación en el Foro
Económico Oriental en Vladivostok. Consultado sobre la
incautación de embarcaciones civiles, los ataques contra
buques mercantes y las recientes amenazas de atacar aviones
civiles, Putin calificó todo eso como "actos de terrorismo
patrocinado por el Estado" que "complican las perspectivas
de negociaciones bilaterales de paz". Consultado sobre el
estado de las reparaciones en la infraestructura energética
golpeada por los ataques ucranianos, Putin admitió que el
gobierno subestimó el riesgo. "Nos equivocamos", reconoció,
al explicar que Rusia había partido de la base de que se
trataba de "instalaciones puramente civiles, que no pueden
ser objetivos de ningún tipo, ni siquiera en condiciones de
conflicto armado", pero que Ucrania "piensa de otra manera y
comenzó a lanzar ataques contra estas instalaciones".
MADURO PIDE INMUNIDAD PRESIDENCIAL
(03/09/26) - Estados
Unidos - Nicolás Maduro apela a su inmunidad como jefe de Estado
y solicita al juez estadounidense a desestimar los cargos. El depuesto
mandatario venezolano, encarcelado en Nueva York, se aferra a su
condición de presidente para sortear su condición de reo. El depuesto
presidente Maduro instó al juez federal estadounidense Alvin Hellerstein
a desestimar los cargos penales de narcotráfico en su contra,
argumentando que debería disfrutar de inmunidad por su condición de jefe
de Estado de un país soberano. Washington no lo reconoce como tal desde
2019, cuando le acusó de haber sido elegido presidente en elecciones
fraudulentas. Los cargos, presentados ante un tribunal federal de
Manhattan, sirvieron a la Administración Trump para justificar la
incursión militar estadounidense en Caracas y la captura de Maduro y de
su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de este año. El líder venezolano,
que permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn desde entonces,
se ha declarado inocente. Si su intento de que su caso se desestime
fracasa, deberá comparecer ante el tribunal a partir del 1 de junio de
2027.
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SHOW 6385
SAN TRUMP EL BAUTISTA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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