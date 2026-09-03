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Noticias:  Viernes 4 de Septiembre de 2026

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SAN TRUMP EL BAUTISTA

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PUTIN DICE QUE UCRANIA ES TERRORISTA

(03/09/26) - Rusia - El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió que la infraestructura petrolera de Rusia sufrió daños por los ataques ucranianos. En la misma alocución acusó a los aliados occidentales de Kiev de convertirse en "cómplices del terrorismo internacional" al guardar silencio frente a esas ofensivas, durante su participación en el Foro Económico Oriental en Vladivostok. Consultado sobre la incautación de embarcaciones civiles, los ataques contra buques mercantes y las recientes amenazas de atacar aviones civiles, Putin calificó todo eso como "actos de terrorismo patrocinado por el Estado" que "complican las perspectivas de negociaciones bilaterales de paz". Consultado sobre el estado de las reparaciones en la infraestructura energética golpeada por los ataques ucranianos, Putin admitió que el gobierno subestimó el riesgo. "Nos equivocamos", reconoció, al explicar que Rusia había partido de la base de que se trataba de "instalaciones puramente civiles, que no pueden ser objetivos de ningún tipo, ni siquiera en condiciones de conflicto armado", pero que Ucrania "piensa de otra manera y comenzó a lanzar ataques contra estas instalaciones".

MADURO PIDE INMUNIDAD PRESIDENCIAL

(03/09/26) - Estados Unidos - Nicolás Maduro apela a su inmunidad como jefe de Estado y solicita al juez estadounidense a desestimar los cargos. El depuesto mandatario venezolano, encarcelado en Nueva York, se aferra a su condición de presidente para sortear su condición de reo. El depuesto presidente Maduro instó al juez federal estadounidense Alvin Hellerstein a desestimar los cargos penales de narcotráfico en su contra, argumentando que debería disfrutar de inmunidad por su condición de jefe de Estado de un país soberano. Washington no lo reconoce como tal desde 2019, cuando le acusó de haber sido elegido presidente en elecciones fraudulentas. Los cargos, presentados ante un tribunal federal de Manhattan, sirvieron a la Administración Trump para justificar la incursión militar estadounidense en Caracas y la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de este año. El líder venezolano, que permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn desde entonces, se ha declarado inocente. Si su intento de que su caso se desestime fracasa, deberá comparecer ante el tribunal a partir del 1 de junio de 2027.

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