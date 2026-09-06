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Noticias:  Lunes 7 de Septiembre de 2026

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ATAQUES A PETROLEROS EN ORMÚZ

(06/09/26) - Estados Unidos - El Ejército estadounidense atacó a tres petroleros iraníes. La acción fue en respuesta, dijeron las autoridades de Washington, a los misiles balísticos disparados contra dos buques de guerra de Estados Unidos que patrullaban en la zona. Tras estos ataques fallidos iraníes, el ejército estadounidense “inutilizó” un petrolero frente a las costas de la estratégica isla de Jarg; otro cerca de la localidad de Jask, en la entrada del estrecho de Ormuz; y un tercero en el golfo de Omán. No hubo víctimas en ninguno de esos incidentes, según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM). Irán declaró que reaccionará más rápido y potente a toda acción bélica estadounidense..

MILEI ENTRE MALVINAS Y LA REELECCIÓN

(06/09/26) - Argentina - El presidente argentino, Javier Milei, animado por los comentarios de Trump a Londres, realizó un discurso para enarbolar la bandera de la causa Malvinas. Con la mirada puesta en la reelección marcando ventaja a la oposición y desactivando internas, el mandatario omitió cerrar un discurso con su trillado grito "viva la libertad, carajo" y lo reemplazó por "viva la patria". Evitó los típicos insultos para quienes lo critican y se concentró en remarcar la fortaleza de su gobierno. Los cambios reflejaron lo que la Casa Rosada buscó reflejar con un mensaje a la ciudadanía transmitido en simultáneo y en cadena por los medios de comunicación.

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