noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ATAQUES A PETROLEROS EN ORMÚZ
(06/09/26) -
Estados
Unidos - El Ejército estadounidense atacó a tres petroleros
iraníes. La acción fue en respuesta, dijeron las autoridades
de Washington, a los misiles balísticos disparados contra
dos buques de guerra de Estados Unidos que patrullaban en la
zona. Tras estos ataques fallidos iraníes, el ejército
estadounidense “inutilizó” un petrolero frente a las costas
de la estratégica isla de Jarg; otro cerca de la localidad
de Jask, en la entrada del estrecho de Ormuz; y un tercero
en el golfo de Omán. No hubo víctimas en ninguno de esos
incidentes, según informó el Comando Central estadounidense
(CENTCOM). Irán declaró que reaccionará más rápido y potente
a toda acción bélica estadounidense..
MILEI ENTRE MALVINAS Y LA REELECCIÓN
(06/09/26) - Argentina
- El presidente argentino, Javier Milei, animado por los comentarios de
Trump a Londres, realizó un discurso para enarbolar la bandera de la
causa Malvinas. Con la mirada puesta en la reelección marcando ventaja a
la oposición y desactivando internas, el mandatario omitió cerrar un
discurso con su trillado grito "viva la libertad, carajo" y lo reemplazó
por "viva la patria". Evitó los típicos insultos para quienes lo
critican y se concentró en remarcar la fortaleza de su gobierno. Los
cambios reflejaron lo que la Casa Rosada buscó reflejar con un mensaje a
la ciudadanía transmitido en simultáneo y en cadena por los medios de
comunicación.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6386
POLÍTICAS ARCADE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST