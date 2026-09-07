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OTRA PROVOCACIÓN CARTOGRÁFICA DE TRUMP
(07/09/26) -
Estados
Unidos - Donald Trump no deja de provocar a través de sus
publicaciones en su propia red social. El presidente de
Estados Unidos compartió ayer por la mañana en su red social
Truth Social una imagen de un mapa de Norteamérica en el que
México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del
Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y
el diseño de la bandera de los Estados Unidos. La imagen fue
publicada sin añadir texto ni explicación sobre su
propósito. la presidenta de México Claudia Sheinbaum se
refirió al hecho al ser interrogada y respondió "México no
es ni será colonia ni protectorado de ningún país
extranjero".
CONVERSACIONES SOBRE LA GUERRA
(07/09/26) - Rusia
- El gobierno de Estados Unidos anunció que se lograron avances para
reanudar conversación para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Los
enviados de Trump hablaron de "avances sustantivos" hacia la reanudación
de las conversaciones trilaterales de paz entre Washington, Moscú y
Kiev. El anuncio se realizó tras una serie de reuniones de alto nivel
encabezadas por la Casa Blanca en Europa oriental. Tras la visita de los
enviados de la administración estadounidense Rusia expresó que no
descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania.
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