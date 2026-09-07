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Noticias:  Martes 8 de Septiembre de 2026

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OTRA PROVOCACIÓN CARTOGRÁFICA DE TRUMP

(07/09/26) - Estados Unidos - Donald Trump no deja de provocar a través de sus publicaciones en su propia red social. El presidente de Estados Unidos compartió ayer por la mañana en su red social Truth Social una imagen de un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera de los Estados Unidos. La imagen fue publicada sin añadir texto ni explicación sobre su propósito. la presidenta de México Claudia Sheinbaum se refirió al hecho al ser interrogada y respondió "México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

CONVERSACIONES SOBRE LA GUERRA

(07/09/26) - Rusia - El gobierno de Estados Unidos anunció que se lograron avances para reanudar conversación para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Los enviados de Trump hablaron de "avances sustantivos" hacia la reanudación de las conversaciones trilaterales de paz entre Washington, Moscú y Kiev. El anuncio se realizó tras una serie de reuniones de alto nivel encabezadas por la Casa Blanca en Europa oriental. Tras la visita de los enviados de la administración estadounidense Rusia expresó que no descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania.

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