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Noticias:  Miércoles 9 de Septiembre de 2026

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BOMBARDEAN LA MAYOR PETROLERA DEL MUNDO

(08/09/26) - Arabia Saudita - Rebeldes Huties y Arabia Saudita entran en guerra abierta. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el bombardeo a la mayor petrolera del mundo y Arabia Saudita atacó a las milicias. El reino dijo que proyectiles y drones dejaron 73 heridos, entre ellos mujeres y niños, además de provocar incendios e interrupciones de operaciones en las refinerías. Las milicias respaldadas por Irán buscan comprometer el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el Mandeb. La ofensiva se produjo tras una serie de bombardeos atribuidos a Riad en varias provincias yemeníes. La televisión hutí Almasirah informó de nuevos ataques saudíes en Al Waziyah, en Taiz, y de cuatro incursiones en Marib. Según fuentes locales, las milicias aislaron a un grupo de las fuerzas de Tariq Saleh (que combaten a los milicianos hutíes). Los enfrentamientos continuaron hasta la llegada de las fuerzas gubernamentales llamadas "Brigada de Gigantes". Éstas rompieron el cerco, capturaron a los rebeldes y luego aviones de guerra bombardearon los refuerzos de la milicia que llegaban en su apoyo provocando grandes bajas.

HABLEMOS DE LA GUERRA

(08/09/26) - Rusia - El presidente Donald Trump habló por teléfono con Putin para pedirle el fin de la guerra. Trump solicitó a Vladímir Putin el fin de las acciones militares y un arreglo definitivo al conflicto en Ucrania durante su actual mandato presidencial, en el marco de una conversación telefónica que a la vez se relaciona con las tratativas para un dialogo tripartito entre Kiev, Moscú y Washington. Según ha informado el Kremlin. Trump pidió a Putin el fin de la guerra y el presidente ruso le ha explicado que Rusia que no tiene planes hostiles contra Europa.

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