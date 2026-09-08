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BOMBARDEAN LA MAYOR PETROLERA DEL MUNDO
(08/09/26) -
Arabia Saudita - Rebeldes Huties y Arabia Saudita
entran en guerra abierta. Los rebeldes hutíes de Yemen
reivindicaron el bombardeo a la mayor petrolera del mundo y
Arabia Saudita atacó a las milicias. El reino dijo que
proyectiles y drones dejaron 73 heridos, entre ellos mujeres
y niños, además de provocar incendios e interrupciones de
operaciones en las refinerías. Las milicias respaldadas por
Irán buscan comprometer el tráfico marítimo en el estrecho
de Bab el Mandeb. La ofensiva se produjo tras una serie de
bombardeos atribuidos a Riad en varias provincias yemeníes.
La televisión hutí Almasirah informó de nuevos ataques
saudíes en Al Waziyah, en Taiz, y de cuatro incursiones en
Marib. Según fuentes locales, las milicias aislaron a un
grupo de las fuerzas de Tariq Saleh (que combaten a los
milicianos hutíes). Los enfrentamientos continuaron hasta la
llegada de las fuerzas gubernamentales llamadas "Brigada de
Gigantes". Éstas rompieron el cerco, capturaron a los
rebeldes y luego aviones de guerra bombardearon los
refuerzos de la milicia que llegaban en su apoyo provocando
grandes bajas.
HABLEMOS DE LA GUERRA
(08/09/26) - Rusia
- El presidente Donald Trump habló por teléfono con Putin para pedirle
el fin de la guerra. Trump solicitó a Vladímir Putin el fin de las
acciones militares y un arreglo definitivo al conflicto en Ucrania
durante su actual mandato presidencial, en el marco de una conversación
telefónica que a la vez se relaciona con las tratativas para un dialogo
tripartito entre Kiev, Moscú y Washington. Según ha informado el
Kremlin. Trump pidió a Putin el fin de la guerra y el presidente ruso le
ha explicado que Rusia que no tiene planes hostiles contra Europa.
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