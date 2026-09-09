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Noticias Destacadas del día
GUERRA EN EL GOLFO PÉRSICO
(09/09/26) -
Golfo Pérsico- Estados Unidos e Irán se atacan en un
nuevo intercambio bélico. Se trata de un paso más en la
escalada en sus hostilidades en una guerra a la que el
vicepresidente J.D. Vance se resiste a describir como tal.
El Comando Central, responsable de las fuerzas
estadounidenses en Oriente Próximo, informó de la
destrucción de cinco buques petroleros vinculados a Irán en
el golfo. Irán garantizó una respuesta acorde.
DÍA NEGRO EN WALL STREET
(09/09/26) - Estados
Unidos - El mercado estadounidense reacciona a sus propias
acciones. Cayeron casi todas las acciones en Wall Street impulsadas por
el aumento del precio del barril de petróleo por encima de loas 100
dólares. En medio de una nueva escalada en la guerra entre Estados
Unidos e Irán, las pérdidas fueron generalizadas, con las cadenas
minoristas entre las que más arrastraron al mercado a la baja: Amazon
cayó 1,9% y Starbucks, 1,5%. Casi todos los sectores del índice
retrocedieron, con la notable excepción de las petroleras locales: Exxon
Mobil subió 2,5% y Chevron, 2,3%. El conflicto, que comenzó en febrero, prácticamente
paralizó el tráfico por el estratégico estrecho de Ormúz, por donde
antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de
petróleo.
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