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Noticias:  Jueves 10 de Septiembre de 2026

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GUERRA EN EL GOLFO PÉRSICO

(09/09/26) - Golfo Pérsico- Estados Unidos e Irán se atacan en un nuevo intercambio bélico. Se trata de un paso más en la escalada en sus hostilidades en una guerra a la que el vicepresidente J.D. Vance se resiste a describir como tal. El Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, informó de la destrucción de cinco buques petroleros vinculados a Irán en el golfo. Irán garantizó una respuesta acorde.

DÍA NEGRO EN WALL STREET

(09/09/26) - Estados Unidos - El mercado estadounidense reacciona a sus propias acciones. Cayeron casi todas las acciones en Wall Street impulsadas por el aumento del precio del barril de petróleo por encima de loas 100 dólares. En medio de una nueva escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán, las pérdidas fueron generalizadas, con las cadenas minoristas entre las que más arrastraron al mercado a la baja: Amazon cayó 1,9% y Starbucks, 1,5%. Casi todos los sectores del índice retrocedieron, con la notable excepción de las petroleras locales: Exxon Mobil subió 2,5% y Chevron, 2,3%. El conflicto, que comenzó en febrero, prácticamente paralizó el tráfico por el estratégico estrecho de Ormúz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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