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PSICOSIS COLECTIVA
Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad,
angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
REBELDES TOMAN PUERTO DE MOCA
(10/09/26) -
Yemen - Los rebeldes hutíes tomaron el control del
estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo. Así la guerrilla
rebelde sustentada por Irán consolida su presencia cerca del
estrecho de Bab el Mandeb (el estrecho entre Yemen y el
Cuerno de África que conecta el mar Rojo con el golfo de
Adén), y una de las rutas marítimas más importantes del
mundo para el tránsito del suministro de hidrocarburos,
según declaraciones de fuentes militares yemeníes.
OFERTAS LABORALES ENGAÑOSAS
(10/09/26) - Mundo
- Amnistía Internacional acusa a Rusia de trata de personas con fines
bélicos. Amnistía señala que Rusia recluta a la fuerza a extranjeros
para luchar en Ucrania. La organización documenta prácticas de coacción
y engaño para alistar a ciudadanos vulnerables del Sur Global que envía
a combatir sin ningún tipo de entrenamiento. Amnistía Internacional ha
denunciado en un informe publicado el día miércoles que Rusia ha
utilizado prácticas de explotación, coacción y engaño para reclutar a
personas extranjeras en sus fuerzas militares y enviarlas a la guerra.
La organización ha calificado estas prácticas como trata de personas. La
organización alertó sobre redes transnacionales que captan a ciudadanos
de Colombia, Cuba, Brasil y Perú mediante ofertas falsas con posibles
indicios de trata de personas.
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SHOW 6390
PSICOSIS COLECTIVA
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