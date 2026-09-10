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Noticias:  Viernes 11 de Septiembre de 2026

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PSICOSIS COLECTIVA

Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad, angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

REBELDES TOMAN PUERTO DE MOCA

(10/09/26) - Yemen - Los rebeldes hutíes tomaron el control del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo. Así la guerrilla rebelde sustentada por Irán consolida su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb (el estrecho entre Yemen y el Cuerno de África que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén), y una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el tránsito del suministro de hidrocarburos, según declaraciones de fuentes militares yemeníes.

OFERTAS LABORALES ENGAÑOSAS

(10/09/26) - Mundo - Amnistía Internacional acusa a Rusia de trata de personas con fines bélicos. Amnistía señala que Rusia recluta a la fuerza a extranjeros para luchar en Ucrania. La organización documenta prácticas de coacción y engaño para alistar a ciudadanos vulnerables del Sur Global que envía a combatir sin ningún tipo de entrenamiento. Amnistía Internacional ha denunciado en un informe publicado el día miércoles que Rusia ha utilizado prácticas de explotación, coacción y engaño para reclutar a personas extranjeras en sus fuerzas militares y enviarlas a la guerra. La organización ha calificado estas prácticas como trata de personas. La organización alertó sobre redes transnacionales que captan a ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú mediante ofertas falsas con posibles indicios de trata de personas.

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