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PRIMERA BATALLA NAVAL ROBOTIZADA
(10/09/26) -
Mundo - Se dio la primera batalla naval de la
historia protagonizada enteramente por drones. Ucrania se
atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la
historia entre drones. Un vehículo de superficie Sargan 3000
abatió a una embarcación no tripulada MBeK de Rusia con una
torreta automática sueca de 12,7 milímetros, en una
operación coordinada con la inteligencia militar en el mar
Negro. La Armada ucraniana protagonizó este sábado un hito
en la historia de la guerra naval: uno de sus drones de
superficie destruyó a un dron ruso en aguas del mar Negro.
Así, las fuerzas de Kiev obtuvieron la victoria entre una
batalla naval embarcaciones no tripuladas jamás registrada.
IRLANDA UNIDA Y EL MAR DEL NORTE PERFORADO
(10/09/26) - Irlanda
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Dublín que le
gustaría una Irlanda unificada. Trump sostuvo que el proceso ocurrirá
"tarde o temprano", tras una reunión bilateral con el primer ministro
irlandés Micheál Martin, y se definió como "el hombre adecuado" para
impulsar esa posibilidad. Indicó que el Reino Unido "tendrá algo que
decir al respecto" pero el destino de Irlanda es la unificación. Por su
parte, también afirmó que los precios del gasóleo se "desplomarán" si el
Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas.
Durante su visita informal de dos días a Irlanda, Trump respondió a una
pregunta de un medio sobre el aumento del precio del gasóleo para la
calefacción doméstica, que en el caso de la isla ha experimentado un
aumento del 40% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e
Irán. "Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se
desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han
hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios
van a bajar muchísimo", dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras
reunirse con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.
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LA GUERRA DE LOS DRONES
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