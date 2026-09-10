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Noticias:  Lunes 14 de Septiembre de 2026

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PRIMERA BATALLA NAVAL ROBOTIZADA

(10/09/26) - Mundo - Se dio la primera batalla naval de la historia protagonizada enteramente por drones. Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones. Un vehículo de superficie Sargan 3000 abatió a una embarcación no tripulada MBeK de Rusia con una torreta automática sueca de 12,7 milímetros, en una operación coordinada con la inteligencia militar en el mar Negro. La Armada ucraniana protagonizó este sábado un hito en la historia de la guerra naval: uno de sus drones de superficie destruyó a un dron ruso en aguas del mar Negro. Así, las fuerzas de Kiev obtuvieron la victoria entre una batalla naval embarcaciones no tripuladas jamás registrada.

IRLANDA UNIDA Y EL MAR DEL NORTE PERFORADO

(10/09/26) - Irlanda - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Dublín que le gustaría una Irlanda unificada. Trump sostuvo que el proceso ocurrirá "tarde o temprano", tras una reunión bilateral con el primer ministro irlandés Micheál Martin, y se definió como "el hombre adecuado" para impulsar esa posibilidad. Indicó que el Reino Unido "tendrá algo que decir al respecto" pero el destino de Irlanda es la unificación. Por su parte, también afirmó que los precios del gasóleo se "desplomarán" si el Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas. Durante su visita informal de dos días a Irlanda, Trump respondió a una pregunta de un medio sobre el aumento del precio del gasóleo para la calefacción doméstica, que en el caso de la isla ha experimentado un aumento del 40% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. "Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo", dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras reunirse con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.

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SHOW 6391

LA GUERRA DE LOS DRONES

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