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Noticias:  Martes 15 de Septiembre de 2026

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EL REGALO PAPAL

(14/09/26) - Italia - El papa León XIV anula una medida tomada por Francisco sobre los sueldos de altos cargos de la curia. El papa revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia hace cinco años atrás. La medida, firmada el día en que el pontífice cumplió 71 años, restituye el sueldo completo a los purpurados y altos cargos de la Curia romana, recortado un 10% en 2021 por el papado enterior. La decisión quedó plasmada en un motu proprio publicado por el Vaticano, con el que León XIV derogó de manera definitiva el documento de Francisco titulado "Un futuro sostenible", firmado el 23 de marzo de 2021. La medida entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y coincidió con el 71º cumpleaños del papa Robert Prevost.

FRENAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(14/09/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una conspiración contra la IA. Expresó que frenar los avances en inteligencia artificial solo beneficia a China El presidente estadounidense cuestionó a Dario Amodei, de Anthropic, por pedir desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados, y afirmó que la única supervisión necesaria es un presidente "fuerte e inteligente". Un enjambre de agentes con capacidades superiores podría controlar Internet mediante una red persistente de equipos comprometidos en un plazo de entre seis y 12 meses y causar perjuicios de cientos de miles de millones de dólares. Esa advertencia fue hecha por Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien pidió reducir el ritmo de mejora de los modelos para evaluar sus riesgos.

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