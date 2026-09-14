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EL REGALO PAPAL
(14/09/26) -
Italia - El papa León XIV anula una medida tomada por
Francisco sobre los sueldos de altos cargos de la curia. El
papa revocó los recortes salariales que Francisco impuso a
los cardenales durante la pandemia hace cinco años atrás. La
medida, firmada el día en que el pontífice cumplió 71 años,
restituye el sueldo completo a los purpurados y altos cargos
de la Curia romana, recortado un 10% en 2021 por el papado
enterior. La decisión quedó plasmada en un motu proprio
publicado por el Vaticano, con el que León XIV derogó de
manera definitiva el documento de Francisco titulado "Un
futuro sostenible", firmado el 23 de marzo de 2021. La
medida entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y coincidió
con el 71º cumpleaños del papa Robert Prevost.
FRENAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(14/09/26) - Estados
Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció
una conspiración contra la IA. Expresó que frenar los avances en
inteligencia artificial solo beneficia a China El presidente
estadounidense cuestionó a Dario Amodei, de Anthropic, por pedir
desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados, y afirmó que la
única supervisión necesaria es un presidente "fuerte e inteligente". Un
enjambre de agentes con capacidades superiores podría controlar Internet
mediante una red persistente de equipos comprometidos en un plazo de
entre seis y 12 meses y causar perjuicios de cientos de miles de
millones de dólares. Esa advertencia fue hecha por Dario Amodei, CEO de
Anthropic, quien pidió reducir el ritmo de mejora de los modelos para
evaluar sus riesgos.
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