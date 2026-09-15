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Noticias:  Miércoles 16 de Septiembre de 2026

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MUY BUENA PROPUESTA

(15/09/26) - Rusia - El Kremlin se mostró optimista aunque evitó confirmar que hubiera aceptado una tregua sobre infraestructuras energéticas con Ucrania. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó de "muy buena" la propuesta anunciada el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Peskov sostuvo en su rueda de prensa telefónica diaria que Moscú mantiene contactos con Washington y afirmó que Rusia siempre está del lado de las soluciones pacíficas. Sin embargo, no respondió de forma directa a la declaración de Trump de que ambos países habían aceptado dejar de atacar objetivos energéticos. Ucrania indicó que detendría esas operaciones únicamente si Rusia hacía lo mismo; mientras tanto ambos bandos continuaron los ataques contra refinerías y gasolineras.

LA AUTORIZACIÓN DE MÉXICO

(15/09/26) - México - El Senado de México autorizó el ingreso de un grupo de 139 militares de Estados Unidos al país. El operativo, con fines de adiestramiento, se llevará a cabo en la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, entre los días 20 y 30 de septiembre. El viaje del multitudinario grupo militar llega unos meses después de la crisis política y diplomática que desató la presencia de agentes de la CIA en ese mismo Estado norteño, y en medio de las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad bajo la sombra de la injerencia de la Administración de Donald Trump.

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