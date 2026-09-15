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MUY BUENA PROPUESTA
(15/09/26) -
Rusia - El Kremlin se mostró optimista aunque evitó
confirmar que hubiera aceptado una tregua sobre
infraestructuras energéticas con Ucrania. El portavoz
presidencial, Dmitri Peskov, calificó de "muy buena" la
propuesta anunciada el lunes por el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. Peskov sostuvo en su rueda de prensa
telefónica diaria que Moscú mantiene contactos con
Washington y afirmó que Rusia siempre está del lado de las
soluciones pacíficas. Sin embargo, no respondió de forma
directa a la declaración de Trump de que ambos países habían
aceptado dejar de atacar objetivos energéticos. Ucrania
indicó que detendría esas operaciones únicamente si Rusia
hacía lo mismo; mientras tanto ambos bandos continuaron los
ataques contra refinerías y gasolineras.
LA AUTORIZACIÓN DE MÉXICO
(15/09/26) - México
- El Senado de México autorizó el ingreso de un grupo de 139 militares
de Estados Unidos al país. El operativo, con fines de adiestramiento, se
llevará a cabo en la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, entre
los días 20 y 30 de septiembre. El viaje del multitudinario grupo
militar llega unos meses después de la crisis política y diplomática que
desató la presencia de agentes de la CIA en ese mismo Estado norteño, y
en medio de las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos
en materia de seguridad bajo la sombra de la injerencia de la
Administración de Donald Trump.
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