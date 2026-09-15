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Noticias:  Jueves 17 de Septiembre de 2026

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ALEX SAAB SE DECLARA CULPABLE

(15/09/26) - Venezuela - El presunto testaferro de Nicolás Maduro comenzó a hablar en Florida, Estados Unidos. Tras declararse culpable, Alex Saab acordó pagar 195 millones de dólares y entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela. El presunto testaferro del ex presidente venezolano reconoció ante una jueza federal que desde 2015 participó junto con integrantes del régimen chavista en un esquema de sobornos y pagos ilegales vinculado al programa de alimentos CLAP, con transferencias de fondos hacia el sur de la Florida (Estados Unidos). Con la decisión del exministro venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de declararse culpable de lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, comienzan a revelarse datos y conexiones que confirman los millonarios casos de corrupción que rodearon al programa gubernamental de distribución de alimentos conocido como CLAP. El expresidente de la Federación de Ganaderos, Carlos Odoardo Albornoz, expresó que la confesión de Alex Saab "es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado de Venezuela".

EL ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO EN L.A.

(15/09/26) - Estados Unidos - El fatal accidente del helicóptero que cubría un accidente. La aeronave cubría un evento periodístico para NBC y Telemundo cuando se precipito a tierra. El helicóptero de noticias se estrelló en el barrio de Chatsworth, al norte de Los Ángeles, poco antes de las 19:00 horas del martes 15 de septiembre, mientras brindaba cobertura aérea de un accidente de tránsito para NBC4 y Telemundo 52. La aeronave, identificada como NewsChopper 4 y operada por Angel City Air, cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue y dejó tres muertos: la periodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona que se encontraba en tierra cuya identidad no fue difundida por las autoridades.

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