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ALEX SAAB SE DECLARA CULPABLE
(15/09/26) -
Venezuela - El presunto testaferro de Nicolás Maduro
comenzó a hablar en Florida, Estados Unidos. Tras declararse
culpable, Alex Saab acordó pagar 195 millones de dólares y
entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela.
El presunto testaferro del ex presidente venezolano
reconoció ante una jueza federal que desde 2015 participó
junto con integrantes del régimen chavista en un esquema de
sobornos y pagos ilegales vinculado al programa de alimentos
CLAP, con transferencias de fondos hacia el sur de la
Florida (Estados Unidos). Con la decisión del exministro
venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex
Saab, de declararse culpable de lavado de dinero ante la
Corte del Distrito Sur de la Florida, comienzan a revelarse
datos y conexiones que confirman los millonarios casos de
corrupción que rodearon al programa gubernamental de
distribución de alimentos conocido como CLAP. El
expresidente de la Federación de Ganaderos, Carlos Odoardo
Albornoz, expresó que la confesión de Alex Saab "es un hito
en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado de
Venezuela".
EL ACCIDENTE DEL HELICÓPTERO EN L.A.
(15/09/26) - Estados
Unidos
- El fatal accidente del helicóptero que cubría un accidente. La
aeronave cubría un evento periodístico para NBC y Telemundo cuando se
precipito a tierra. El helicóptero de noticias se estrelló en el barrio
de Chatsworth, al norte de Los Ángeles, poco antes de las 19:00 horas
del martes 15 de septiembre, mientras brindaba cobertura aérea de un
accidente de tránsito para NBC4 y Telemundo 52. La aeronave,
identificada como NewsChopper 4 y operada por Angel City Air, cayó en el
bloque 9100 de North Mason Avenue y dejó tres muertos: la periodista
Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona que se
encontraba en tierra cuya identidad no fue difundida por las
autoridades.
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