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Noticias:  Viernes 18 de Septiembre de 2026

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ELLA NOS ESTÁN

Son ausencias que gritan, duelen, se sienten

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

CANADÁ Y LA U.E. JUNTOS

(17/09/26) - Canadá - Canadá responde con agrado a la propuesta de la Unión Europea en medio de las tensiones con Trump por los aranceles. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió ayer jueves ante el Parlamento Europeo una alianza estratégica con la Unión Europea y celebró la propuesta de convertir a Ottawa en el primer "miembro asociado" del bloque comunitario. "Acogemos con satisfacción esta ambición", indicó en respuesta a las declaraciones del día anterior de Ursula Von der Leyen. "Europa y Canadá son más fuertes juntos”, afirmó el mandatario canadiense desde Estrasburgo, ayer jueves.

EL ÁTICO DE AYUSO QUE NADIE QUIERE

(17/09/26) - España - El escándalo del ático de Díaz Ayuso no termina pese a los esfuerzos del gobierno de Madrid. Una vez descubierto el escándalo, el gobierno capitalino intentó una excusa para luego decir que la idea original era venderlo para recuperar los fondos. Pero las malas noticias no se agotan. La subasta por el ático de lujo de la Comunidad de Madrid ha quedado desierta, según fuentes oficiales y la documentación que ha publicado Planifica Madrid. El inmueble, sacado a la venta por 6,7 millones de euros, no ha recibido la oferta de ningún comprador, por lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha podido desprenderse de uno de los escándalos más sonados de su administración.

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ELLAS NO ESTÁN

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