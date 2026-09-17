noticias
mundo
internacional
ELLA NOS ESTÁN
Son ausencias que gritan, duelen, se sienten
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CANADÁ Y LA U.E. JUNTOS
(17/09/26) -
Canadá - Canadá responde con agrado a la propuesta de
la Unión Europea en medio de las tensiones con Trump por los
aranceles. El primer ministro de Canadá, Mark Carney,
defendió ayer jueves ante el Parlamento Europeo una alianza
estratégica con la Unión Europea y celebró la propuesta de
convertir a Ottawa en el primer "miembro asociado" del
bloque comunitario. "Acogemos con satisfacción esta
ambición", indicó en respuesta a las declaraciones del día
anterior de Ursula Von der Leyen. "Europa y Canadá son más
fuertes juntos”, afirmó el mandatario canadiense desde
Estrasburgo, ayer jueves.
EL ÁTICO DE AYUSO QUE NADIE QUIERE
(17/09/26) - España
- El escándalo del ático de Díaz Ayuso no termina pese a los esfuerzos
del gobierno de Madrid. Una vez descubierto el escándalo, el gobierno
capitalino intentó una excusa para luego decir que la idea original era
venderlo para recuperar los fondos. Pero las malas noticias no se
agotan. La subasta por el ático de lujo de la Comunidad de Madrid ha
quedado desierta, según fuentes oficiales y la documentación que ha
publicado Planifica Madrid. El inmueble, sacado a la venta por 6,7
millones de euros, no ha recibido la oferta de ningún comprador, por lo
que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha podido desprenderse de uno de
los escándalos más sonados de su administración.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6395
ELLAS NO ESTÁN
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST