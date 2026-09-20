noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PREOCUPA EL CRECIMIENTO DE LA ULTRADERECHA EN ALEMANIA
(20/09/26) -
Alemania - Los resultados regionales marcan un
crecimiento de la ultraderecha en Alemania. El partido
ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha dado otro
potente avance en unas elecciones regionales. Ayer domingo
se celebraron dos comicios, en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania
Occidental. Por el momento, en la región costera al noreste
de Alemania, la AfD se impuso con entre 37% y 38% de los
votos. La ultraderecha vuelve asi a ganar unas elecciones
regionales de Alemania y los conservadores se hunden: Merz
asume su "responsabilidad" ante el "desastre". El partido de
ultraderecha ha crecido un 21,3% en Mecklemburgo-Pomerania
Occidental con respecto a las elecciones de 2021, pero los
socialdemócratas se quedan muy cerca como segunda fuerza y
en Berlín ganan los comicios.
ACUERDO POR LA SEGURIDAD DE GROENLANDIA
(20/09/26) - Estados
Unidos
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente obtuvo lo
que quería de Groenlandia. Washington, con la OTAN, se harán cargo de la
seguridad de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca. La primera
ministra Mette Frederiksen y el presidente autonómico de la isla. Jens-Frederik
Nielsen. llegaron ayer domingo a la Asamblea General de la ONU para la
reunión prevista con Donald Trump. Frederiksen sostuvo que espera un
"buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos".
El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia prevé otorgar a
Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica. También
prohibiría la presencia militar y las inversiones sin autorización de
países considerados adversarios por Estados Unidos y la OTAN,
básicamente una medida dirigida a Rusia y China.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6396
CUIDANDO A GROENLANDIA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST