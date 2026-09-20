Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 21 de Septiembre de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

PREOCUPA EL CRECIMIENTO DE LA ULTRADERECHA EN ALEMANIA

(20/09/26) - Alemania - Los resultados regionales marcan un crecimiento de la ultraderecha en Alemania. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha dado otro potente avance en unas elecciones regionales. Ayer domingo se celebraron dos comicios, en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por el momento, en la región costera al noreste de Alemania, la AfD se impuso con entre 37% y 38% de los votos. La ultraderecha vuelve asi a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden: Merz asume su "responsabilidad" ante el "desastre". El partido de ultraderecha ha crecido un 21,3% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con respecto a las elecciones de 2021, pero los socialdemócratas se quedan muy cerca como segunda fuerza y en Berlín ganan los comicios.

ACUERDO POR LA SEGURIDAD DE GROENLANDIA

(20/09/26) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente obtuvo lo que quería de Groenlandia. Washington, con la OTAN, se harán cargo de la seguridad de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca. La primera ministra Mette Frederiksen y el presidente autonómico de la isla. Jens-Frederik Nielsen. llegaron ayer domingo a la Asamblea General de la ONU para la reunión prevista con Donald Trump. Frederiksen sostuvo que espera un "buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos". El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia prevé otorgar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica. También prohibiría la presencia militar y las inversiones sin autorización de países considerados adversarios por Estados Unidos y la OTAN, básicamente una medida dirigida a Rusia y China.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6396

CUIDANDO A GROENLANDIA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados