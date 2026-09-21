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Noticias:  Martes 22 de Septiembre de 2026

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REUNIONES EN NY

(21/09/26) - Estados Unidos - Refuerzan alianza Estados Unidos, Corea, Japón. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Nueva York con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur, Toshimitsu Motegi y Cho Hyun, en un encuentro marcado por las diferencias entre Washington y Seúl sobre la guerra contra Irán y por la necesidad de mantener coordinada a la alianza frente a Corea del Norte y China. La reunión tuvo lugar al margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la misma reafirmaron sus alianzas más allá de que Corea del Sur se rehúsa a meterse en el conflicto con Teherán.

CRISIS POLÍTICA EN ETIOPÍA

(21/09/26) - Etiopia - Siete grupos armados se unen para derrocar al Gobierno. Los insurgentes forman una alianza para derrocar al gobierno de Etiopía. La coalición de milicias de diferentes regiones, liderada por el Frente de Liberación de Tigray, acusa al primer ministro Abiy Ahmed de provocar la guerra civil y un genocidio. Siete grupos armados hostiles al Gobierno etíope han anunciado la creación de una nueva alianza con el objetivo de "destituir al Gobierno" y "crear un Ejecutivo para una transición inclusiva", según una declaración conjunta. La denominada Coalición de Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia reúne a las milicias Fano de la región de Amhara, al Ejército de Liberación Oromo y al Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), los grupos mejor armados y más temibles, junto a otras cuatro milicias de menor peso de diferentes regiones del país. Hasta ahora, salvo alianzas puntuales, habían hecho la guerra por su cuenta e incluso se habían enfrentado entre ellos, pero este anuncio supone un desafío para el Ejecutivo de Abiy Ahmed, primer ministro y premio Nobel de la Paz en 2019. Los siete grupos armados acusan a Ahmed de liderar un gobierno que ha traído "guerra, genocidio, destrucción masiva y pobreza extrema" y señalan el riesgo de "desintegración" que vive Etiopía.

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