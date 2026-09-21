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REUNIONES EN NY
(21/09/26) -
Estados Unidos - Refuerzan alianza Estados Unidos,
Corea, Japón. El secretario de Estado de Estados Unidos,
Marco Rubio, se reunió en Nueva York con los ministros de
Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur, Toshimitsu
Motegi y Cho Hyun, en un encuentro marcado por las
diferencias entre Washington y Seúl sobre la guerra contra
Irán y por la necesidad de mantener coordinada a la alianza
frente a Corea del Norte y China. La reunión tuvo lugar al
margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de
Naciones Unidas. En la misma reafirmaron sus alianzas más
allá de que Corea del Sur se rehúsa a meterse en el
conflicto con Teherán.
CRISIS POLÍTICA EN ETIOPÍA
(21/09/26) - Etiopia
- Siete grupos armados se unen para derrocar al Gobierno. Los
insurgentes forman una alianza para derrocar al gobierno de Etiopía. La
coalición de milicias de diferentes regiones, liderada por el Frente de
Liberación de Tigray, acusa al primer ministro Abiy Ahmed de provocar la
guerra civil y un genocidio. Siete grupos armados hostiles al Gobierno
etíope han anunciado la creación de una nueva alianza con el objetivo de
"destituir al Gobierno" y "crear un Ejecutivo para una transición
inclusiva", según una declaración conjunta. La denominada Coalición de
Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia reúne a las milicias
Fano de la región de Amhara, al Ejército de Liberación Oromo y al Frente
de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), los grupos mejor armados y más
temibles, junto a otras cuatro milicias de menor peso de diferentes
regiones del país. Hasta ahora, salvo alianzas puntuales, habían hecho
la guerra por su cuenta e incluso se habían enfrentado entre ellos, pero
este anuncio supone un desafío para el Ejecutivo de Abiy Ahmed, primer
ministro y premio Nobel de la Paz en 2019. Los siete grupos armados
acusan a Ahmed de liderar un gobierno que ha traído "guerra, genocidio,
destrucción masiva y pobreza extrema" y señalan el riesgo de
"desintegración" que vive Etiopía.
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