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Noticias:  Miércoles 23 de Septiembre de 2026

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TRUMP ANTE LA ONU

(21/09/26) - Estados Unidos - El discurso de Trump ante la ONU fue muy diferente al anterior. Está vez Trump está en guerra con Irán, una guerra de la cual le está costando demasiado salir. A esto hay que sumarle unas elecciones domesticas en tan solo seis semanas que no se muestran auspiciosas para los republicanos. El Trump versión 2026 ha pronunciado un discurso más corto ante la ONU (menos de media hora, la mitad del pronunciado el año pasado). Fue más dirigido a sus electores. Según Trump los estadounidenses viven en el mejor de los mundos posibles. Trump defendió su muy polémica decisión de embarcar al país en una guerra sin fin en Oriente Próximo (guerras de las que tanto criticó). Atacar Irán era, según Trump, fue una decisión a la que estaba obligado para mantener la paz mundial. "Mientras otros han hablado, yo he actuado. Mientras otros han hablado de paz, yo la he hecho realidad. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado", ha dicho.

ABIERTO EN SIETE DÍAS

(21/09/26) - Irán - La Asamblea General de la ONU se transforma en la arena sobre el futuro de la guerra en Irán. En la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado desde el estrado con "aniquilar" al país "enemigo" si no se llega a un acuerdo, también ha apuntado, sin más detalles, que podrían estarse desarrollando contactos entre los dos adversarios, "incluso hoy". Por su parte Irán asegura que está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormúz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta su bloqueo sobre los puertos iraníes.

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