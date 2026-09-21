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TRUMP ANTE LA ONU
(21/09/26) -
Estados Unidos - El discurso de Trump ante la ONU fue
muy diferente al anterior. Está vez Trump está en guerra con
Irán, una guerra de la cual le está costando demasiado
salir. A esto hay que sumarle unas elecciones domesticas en
tan solo seis semanas que no se muestran auspiciosas para
los republicanos. El Trump versión 2026 ha pronunciado un
discurso más corto ante la ONU (menos de media hora, la
mitad del pronunciado el año pasado). Fue más dirigido a sus
electores. Según Trump los estadounidenses viven en el mejor
de los mundos posibles. Trump defendió su muy polémica
decisión de embarcar al país en una guerra sin fin en
Oriente Próximo (guerras de las que tanto criticó). Atacar
Irán era, según Trump, fue una decisión a la que estaba
obligado para mantener la paz mundial. "Mientras otros han
hablado, yo he actuado. Mientras otros han hablado de paz,
yo la he hecho realidad. Mientras otros han ignorado las
amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado
de valentía, Estados Unidos la ha demostrado", ha dicho.
ABIERTO EN SIETE DÍAS
(21/09/26) - Irán -
La Asamblea General de la ONU se transforma en la arena sobre el futuro
de la guerra en Irán. En la Asamblea General de Naciones Unidas,
mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado
desde el estrado con "aniquilar" al país "enemigo" si no se llega a un
acuerdo, también ha apuntado, sin más detalles, que podrían estarse
desarrollando contactos entre los dos adversarios, "incluso hoy". Por su
parte Irán asegura que está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormúz en
un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y
levanta su bloqueo sobre los puertos iraníes.
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