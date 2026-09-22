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Noticias:  Jueves 24 de Septiembre de 2026

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LA RESPUESTA DE SHEINBAUM

(22/09/26) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a los señalamientos del presidente de Estados Unidos. Donald Trump se había referido a México como el epicentro de la narco violencia. Los dichos de Trump sobre México y los cárteles, hechos ante la Asamblea General de la ONU, causaron incomodidad en el país. Claudia Sheinbaum respondió del mismo modo aunque de manera irónica. Afirmó que su gobierno mantiene una buena relación con el mandatario estadounidense y que ambos países trabajan de manera coordinada; pero también declaró: "Yo podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir".

IRÁN Y LA DEFENSA DIPLOMÁTICA

(22/09/26) - Irán - El presidente iraní defendió el plan nuclear ante Naciones Unidas. Masoud Pezeshkian defendió el programa nuclear de Teherán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y rechazó que Irán respalde el terrorismo. El presidente iraní sostuvo que su país necesita capacidad militar y tecnológica para responder a amenazas, sin buscar una hegemonía regional. Al inicio de la intervención, las delegaciones de Estados Unidos e Israel se retiraron de la sala. Pezeshkian acusó a Washington e Israel de atacar a civiles e infraestructuras iraníes y afirmó que Teherán actuó en defensa propia.

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