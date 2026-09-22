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LA RESPUESTA DE SHEINBAUM
(22/09/26) -
México - La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en
su conferencia matutina a los señalamientos del presidente
de Estados Unidos. Donald Trump se había referido a México
como el epicentro de la narco violencia. Los dichos de Trump
sobre México y los cárteles, hechos ante la Asamblea General
de la ONU, causaron incomodidad en el país. Claudia
Sheinbaum respondió del mismo modo aunque de manera irónica.
Afirmó que su gobierno mantiene una buena relación con el
mandatario estadounidense y que ambos países trabajan de
manera coordinada; pero también declaró: "Yo podría decir:
es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan
alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy
difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de
armas. Pero no lo voy a decir".
IRÁN Y LA DEFENSA DIPLOMÁTICA
(22/09/26) - Irán -
El presidente iraní defendió el plan nuclear ante Naciones Unidas.
Masoud Pezeshkian defendió el programa nuclear de Teherán ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas y rechazó que Irán respalde el
terrorismo. El presidente iraní sostuvo que su país necesita capacidad
militar y tecnológica para responder a amenazas, sin buscar una
hegemonía regional. Al inicio de la intervención, las delegaciones de
Estados Unidos e Israel se retiraron de la sala. Pezeshkian acusó a
Washington e Israel de atacar a civiles e infraestructuras iraníes y
afirmó que Teherán actuó en defensa propia.
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