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Noticias:  Viernes 25 de Septiembre de 2026

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Cumplir un objetivo nunca planeado, como llegar a 6400 emisiones de algo llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre.

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XI JINPING CON TRUMP EN LA CASA BLANCA

(23/09/26) - Estados Unidos - Donald Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca. Se trata de una cumbre de Estado que reúne a las principales potencias mundiales e intentará reducir las tensiones entre Estados Unidos y China respecto al comercio, Taiwán, Irán y la competencia por la inteligencia artificial. Será la segunda reunión de ambos mandatarios este año y la primera visita del líder chino a Washington en más de una década. Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a su llegada a las inmediaciones de la capital estadounidense. La agenda marcó una ceremonia de Estado en el jardín sur de la Casa Blanca, la planta principal y el jardín de las rosas. Por la noche, Trump ofreció una cena con empresarios y referentes del sector tecnológico. En una declaración difundida por la agencia china Xinhua, Xi planteó que Beijing y Washington deben ser "socios, no rivales". El líder chino sostuvo además que la "lógica histórica de la coexistencia pacífica" entre ambos países no cambió. La cumbre ocurre después de que ambos gobiernos acordaran prolongar hasta el 10 de enero la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que la extensión fue acordada tras sus conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

LOS PELIGROS DE LA I.A. ANTE LA ONU

(23/09/26) - Mundo - Los referentes de la I.A. aseguran ante la ONU que los peligros son reales. Los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial (IA) del mundo advirtieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la tecnología exige vigilancia reforzada y pidieron a los gobiernos establecer mecanismos de control conjuntos. La sesión, convocada por Francia en el marco de la Asamblea General de la ONU, reunió a los directivos de OpenAI, Anthropic y Hugging Face en un encuentro sin precedentes ante el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, resumió la magnitud de la advertencia ante los 15 miembros del Consejo: “Si se gestiona mal, incluso creo que la IA podría ser un riesgo para la humanidad en su conjunto". Su par de OpenAI, Sam Altman, coincidió en la gravedad del momento: "Podríamos perder el control del futuro frente a la IA". Ambos coincidieron en que ningún país, empresa o laboratorio puede gestionar en soledad los riesgos que plantea la tecnología, y reclamaron la creación de salvaguardas internacionales para evitar que su poder quede concentrado en muy pocas manos.

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