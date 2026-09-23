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SEIS MIL CUATROCIENTOS
Cumplir un objetivo nunca planeado, como llegar a 6400 emisiones de algo
llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
XI JINPING CON TRUMP EN LA CASA BLANCA
(23/09/26) -
Estados Unidos - Donald Trump recibe a Xi Jinping en
la Casa Blanca. Se trata de una cumbre de Estado que reúne a
las principales potencias mundiales e intentará reducir las
tensiones entre Estados Unidos y China respecto al comercio,
Taiwán, Irán y la competencia por la inteligencia
artificial. Será la segunda reunión de ambos mandatarios
este año y la primera visita del líder chino a Washington en
más de una década. Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng
Liyuan, a su llegada a las inmediaciones de la capital
estadounidense. La agenda marcó una ceremonia de Estado en
el jardín sur de la Casa Blanca, la planta principal y el
jardín de las rosas. Por la noche, Trump ofreció una cena
con empresarios y referentes del sector tecnológico. En una
declaración difundida por la agencia china Xinhua, Xi
planteó que Beijing y Washington deben ser "socios, no
rivales". El líder chino sostuvo además que la "lógica
histórica de la coexistencia pacífica" entre ambos países no
cambió. La cumbre ocurre después de que ambos gobiernos
acordaran prolongar hasta el 10 de enero la tregua comercial
que vencía el 10 de noviembre. El secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Scott Bessent, informó que la extensión fue
acordada tras sus conversaciones con el viceprimer ministro
chino, He Lifeng.
LOS PELIGROS DE LA I.A. ANTE LA ONU
(23/09/26) - Mundo
- Los referentes de la I.A. aseguran ante la ONU que los peligros son
reales. Los máximos responsables de las principales empresas de
inteligencia artificial (IA) del mundo advirtieron al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas que la tecnología exige vigilancia
reforzada y pidieron a los gobiernos establecer mecanismos de control
conjuntos. La sesión, convocada por Francia en el marco de la Asamblea
General de la ONU, reunió a los directivos de OpenAI, Anthropic y
Hugging Face en un encuentro sin precedentes ante el organismo encargado
de mantener la paz y la seguridad internacionales. El director ejecutivo
de Anthropic, Dario Amodei, resumió la magnitud de la advertencia ante
los 15 miembros del Consejo: “Si se gestiona mal, incluso creo que la IA
podría ser un riesgo para la humanidad en su conjunto". Su par de OpenAI,
Sam Altman, coincidió en la gravedad del momento: "Podríamos perder el
control del futuro frente a la IA". Ambos coincidieron en que ningún
país, empresa o laboratorio puede gestionar en soledad los riesgos que
plantea la tecnología, y reclamaron la creación de salvaguardas
internacionales para evitar que su poder quede concentrado en muy pocas
manos.
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