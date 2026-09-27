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IRÁN NO QUIERE MÁS GUERRA
(27/09/26) -
Estados Unidos - El presidente iraní, Masoud
Pezeshkian, afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con
Trump para poner fin a la guerra. "No deseamos continuar"
dijo. "Es Estados Unidos quien debe decidir si quiere poner
fin a esto o no", agregó el presidente iraní, que viajó a
Nueva York para participar de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Pezeshkian, afirmó que corresponde a
Estados Unidos decidir si pone fin a la guerra contra su
país y aseguró que Teherán no desea continuar el conflicto,
aunque sostuvo que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con
el gobierno de Donald Trump que permitiría abrir el estrecho
de Ormúz en una semana.
EL REGALO PARA XI
(27/09/26) - Mundo
- El presidente Trump le obsequió a Xi una estatua de un águila calva
durante la cena de Estado en la Casa Blanca. Entre los invitados a la
mesa principal de la cena de Estado entre Donald Trump y Xi Jinping
estuvieron los líderes de las principales empresas tecnológicas del
mundo, magistrados de la Corte Suprema y destacadas figuras de los
medios de comunicación afines a Trump. Elon Musk; el director ejecutivo
de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook,
también los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman; el
cofundador de Google, Sergey Brin, y el director ejecutivo de Alphabet,
Sundar Pichai; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el director
ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
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