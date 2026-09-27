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Noticias:  Lunes 28 de Septiembre de 2026

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IRÁN NO QUIERE MÁS GUERRA

(27/09/26) - Estados Unidos - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra. "No deseamos continuar" dijo. "Es Estados Unidos quien debe decidir si quiere poner fin a esto o no", agregó el presidente iraní, que viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pezeshkian, afirmó que corresponde a Estados Unidos decidir si pone fin a la guerra contra su país y aseguró que Teherán no desea continuar el conflicto, aunque sostuvo que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que permitiría abrir el estrecho de Ormúz en una semana.

EL REGALO PARA XI

(27/09/26) - Mundo - El presidente Trump le obsequió a Xi una estatua de un águila calva durante la cena de Estado en la Casa Blanca. Entre los invitados a la mesa principal de la cena de Estado entre Donald Trump y Xi Jinping estuvieron los líderes de las principales empresas tecnológicas del mundo, magistrados de la Corte Suprema y destacadas figuras de los medios de comunicación afines a Trump. Elon Musk; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, también los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman; el cofundador de Google, Sergey Brin, y el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

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