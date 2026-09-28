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GOLPE CONTRA LA ACADEMIA EN KIEV
(28/09/26) -
Ucrania - Un ataque ruso golpeó un lugar simbólico de
Kiev a plena luz del día. Drones rusos se estrellaron a
inicio de semana contra el histórico edificio de la Academia
Nacional de Ciencias de Ucrania, en el casco histórico de
Kiev. Se trata del más reciente ataque contra la capital. El
presidente Volodímir Zelenski difundió un video que mostraba
el edificio en llamas, con un incendio de grandes
dimensiones y columnas de humo saliendo por las ventanas.
Los bomberos seguían trabajando en el lugar al tiempo que
Rusia y Ucrania escalan en sus ataques sin un horizonte de
dialogo fructífero.
BRASIL PROHÍBE LAS APUESTAS ONLINE
(28/09/26) - Brasil
- El presídeme Lula Da Silva firma la ley que deja afuera a las apuestas
y casinos en línea en todo el país. Brasil prohíbe las apuestas
deportivas y los casinos en línea en todo su territorio. El decreto,
anunciado por Lula da Silva en San Pablo, rige desde su publicación
oficial y deberá ser convalidado por el Congreso en un máximo de 120
días para conservar su vigencia. Brasil prohibió el viernes pasado las
apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país, a una semana
de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó el anuncio en San Pablo
junto a varios de sus ministros y calificó la medida como "una
prohibición definitiva" que alcanza a "todos los tipos de apuestas
digitales", incluida la publicidad de las empresas del sector.
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