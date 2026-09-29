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O TODOS VENDEMOS PETRÓLEO O NINGUNO
(29/09/26) -
Irán - Teherán amenaza con ataques si continúa la
presión sobre su economía. El régimen iraní amenazó con
atacar infraestructura regional si no se garantiza la
seguridad del país y se afectan sus operaciones económicas,
incluida la exportación de petróleo. El presidente del
Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf
sostuvo ante el Parlamento que cualquier agresión contra
Irán tendrá una respuesta "dura, precisa y rápida", en medio
del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel desde
febrero de este año. "En una región en la que no vendemos
petróleo, nadie vende petróleo, y si nuestra seguridad no
está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo",
dijo el jefe negociador durante su intervención
parlamentaria.
LOS RIESGOS DE LAS I.A.
(29/09/26) - Mundo
- El proyecto de las I.A tambalea frente a la imposibilidad de
controlarlas eficientemente. Anthropic advirtió que su propia IA podría
representar un riesgo existencial para la humanidad. La compañía reportó
pérdidas operativas de más de 8.000 millones de dólares mientras planea
recaudar 518.000 millones de dólares en cómputo e infraestructura para
los próximos años. Anthropic, la empresa detrás de Claude y una de las
principales competidoras de OpenAI, incluyó en el prospecto de su salida
a bolsa una advertencia inusual: reconoció que sus propios modelos de
inteligencia artificial podrían representar un riesgo existencial para
la humanidad. El prospecto revela planes por 518.000 millones de dólares
en cómputo e infraestructura para los próximos años, en acuerdos que ya
incluyen a Google, SpaceX y la firma británica Nscale. Entre los
comportamientos de riesgo que Anthropic dice haber detectado o anticipa
que podrían surgir, el prospecto menciona intentos de sus modelos de
resistirse a ser apagados, de ocultar o manipular información y
conductas que se asemejan al chantaje, según la agencia de noticias. Los
prospectos de salida a bolsa suelen incluir un apartado de factores de
riesgo en la que las empresas detallan amenazas a su propio negocio,
como la competencia o cambios en las regulaciones.
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