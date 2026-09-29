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Noticias:  Miércoles 30 de Septiembre de 2026

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O TODOS VENDEMOS PETRÓLEO O NINGUNO

(29/09/26) - Irán - Teherán amenaza con ataques si continúa la presión sobre su economía. El régimen iraní amenazó con atacar infraestructura regional si no se garantiza la seguridad del país y se afectan sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo. El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf sostuvo ante el Parlamento que cualquier agresión contra Irán tendrá una respuesta "dura, precisa y rápida", en medio del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel desde febrero de este año. "En una región en la que no vendemos petróleo, nadie vende petróleo, y si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo", dijo el jefe negociador durante su intervención parlamentaria.

LOS RIESGOS DE LAS I.A.

(29/09/26) - Mundo - El proyecto de las I.A tambalea frente a la imposibilidad de controlarlas eficientemente. Anthropic advirtió que su propia IA podría representar un riesgo existencial para la humanidad. La compañía reportó pérdidas operativas de más de 8.000 millones de dólares mientras planea recaudar 518.000 millones de dólares en cómputo e infraestructura para los próximos años. Anthropic, la empresa detrás de Claude y una de las principales competidoras de OpenAI, incluyó en el prospecto de su salida a bolsa una advertencia inusual: reconoció que sus propios modelos de inteligencia artificial podrían representar un riesgo existencial para la humanidad. El prospecto revela planes por 518.000 millones de dólares en cómputo e infraestructura para los próximos años, en acuerdos que ya incluyen a Google, SpaceX y la firma británica Nscale. Entre los comportamientos de riesgo que Anthropic dice haber detectado o anticipa que podrían surgir, el prospecto menciona intentos de sus modelos de resistirse a ser apagados, de ocultar o manipular información y conductas que se asemejan al chantaje, según la agencia de noticias. Los prospectos de salida a bolsa suelen incluir un apartado de factores de riesgo en la que las empresas detallan amenazas a su propio negocio, como la competencia o cambios en las regulaciones.

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