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Noticias:  Jueves 1° de Octubre de 2026

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FRENAN EJECUCIÓN DE PIKE

(30/09/26) - Estados Unidos - Justo a tiempo frenan ejecución de una rea en Tennessee. Una corte federal de apelaciones frenó este miércoles la ejecución de Christa Pike en el estado de Tennessee (Estados Unidos) cuando apenas quedaba una hora para su cumplimiento. De haberse aplicado la condena, Pike se habría convertido en la primera mujer en ser ejecutada en ese Estado del centro sureste de Estados Unidos en más de dos siglos. La mujer está condenada por asesinar a Colleen Slemmer en 1995 cuando tenía 18 años de edad.

EL INCIDENTE DEL VUELO DE FLYDUBAI

(30/09/26) - Israel - El vuelo FZ1073 de Flydubai iba al aeropuerto israelí de Ben Gurion, pero se desvió a la ciudad árabe de Tabuk tras el ataque con cuchillo perpetrado en la cabina. Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro con un arma blanca. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo. El vuelo de Flydubai que volaba de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia el miércoles en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de alarma durante el vuelo. El episodio activó los protocolos de seguridad en Israel ante la sospecha inicial de un posible secuestro, aunque fuentes de seguridad israelíes indicaron posteriormente que el incidente no estuvo relacionado con la toma de control de la aeronave. Para Flydubai fue una disputa entre los integrantes de cabina, para el primer ministro israelí Netanyahu, fue un intento terrorista de secuestrar y estrellar el avión.

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