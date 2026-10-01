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DISTURBIOS EN EL AULA
¿Quién quiere un mundo en el que la garantía de no morir de hambre
implique el riesgo de morir de aburrimiento?
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NO ES MOMENTO DE ELECCIONES
(01/10/26) -
Venezuela - El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, dice que es muy pronto para elecciones en Venezuela.
Declaró que es "demasiado pronto" para convocar elecciones
en Venezuela, aunque eso va a pasar. "Ahora mismo es un tema
muy delicado", ha señalado el mandatario, que no cree que
todavía exista la situación ideal para celebrar unos
comicios que la oposición de ese país demanda. "Podrían
celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado
verde", dijo Trump en una entrevista. Dijo que hay "muy
buena" relación con la presidenta encargada de Venezuela,
Delcy Rodríguez, y ha defendido su decisión de mantener al
frente a las mismas autoridades previas a al arresto del
presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas
estadounidenses. Así ha puesto como ejemplo que tras la
ocupación estadounidense de Irak, desde la administración
del ex presidente George W. Bush "despidieron a todo el
mundo" y "no había nadie que dirigiera" el país. "Yo hice lo
contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba
al mando. Trabajamos bien juntos", declaró.
EL CURIOSO CASO PIKE
(01/10/26) - Estados
Unidos - Como si se tratara de una película de terror, la
condenada sobrevivió a la pena de muerte y agoniza en un hospital. El
miércoles 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike
mediante el método de inyección letal en la prisión de máxima seguridad
Riverbend, en Nashville. Uno no alcanzó y llegó una segunda jeringa.
Pike, de 50 años y condenada desde 1996 por el asesinato de Colleen
Slemmer, iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos
siglos. Tras recibir dos rondas de pentobarbital sin perder la
conciencia, fue trasladada en ambulancia a un centro médico. El
procedimiento acumuló más de nueve horas de demoras por impugnaciones
judiciales. La jornada comenzó con una suspensión emitida por el
Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal cuando faltaba menos
de una hora para la ejecución prevista a las 10 de la mañana. Horas
después, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión en una
votación de 6 a 3, sin explicar su decisión.
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DISTURBIOS EN EL AULA
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