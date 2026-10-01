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Noticias:  Viernes 2 de Octubre de 2026

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NO ES MOMENTO DE ELECCIONES

(01/10/26) - Venezuela - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que es muy pronto para elecciones en Venezuela. Declaró que es "demasiado pronto" para convocar elecciones en Venezuela, aunque eso va a pasar. "Ahora mismo es un tema muy delicado", ha señalado el mandatario, que no cree que todavía exista la situación ideal para celebrar unos comicios que la oposición de ese país demanda. "Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde", dijo Trump en una entrevista. Dijo que hay "muy buena" relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha defendido su decisión de mantener al frente a las mismas autoridades previas a al arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Así ha puesto como ejemplo que tras la ocupación estadounidense de Irak, desde la administración del ex presidente George W. Bush "despidieron a todo el mundo" y "no había nadie que dirigiera" el país. "Yo hice lo contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos", declaró.

EL CURIOSO CASO PIKE

(01/10/26) - Estados Unidos - Como si se tratara de una película de terror, la condenada sobrevivió a la pena de muerte y agoniza en un hospital. El miércoles 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike mediante el método de inyección letal en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Uno no alcanzó y llegó una segunda jeringa. Pike, de 50 años y condenada desde 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. Tras recibir dos rondas de pentobarbital sin perder la conciencia, fue trasladada en ambulancia a un centro médico. El procedimiento acumuló más de nueve horas de demoras por impugnaciones judiciales. La jornada comenzó con una suspensión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal cuando faltaba menos de una hora para la ejecución prevista a las 10 de la mañana. Horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión en una votación de 6 a 3, sin explicar su decisión.

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