Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 5 de Octubre de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ENTRE MÁS LULA O BOLSONARO 2.0

(01/10/26) - Brasil - La primera vuelta de las elecciones de Brasil mostraron las dos cara del país. El actual presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival opositor, el senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se enfrentaron en las urnas. Durante toda la semana, recta final de esta primera vuelta, buscaron captar los votos de los indecisos. Ya se preveía que era muy difícil una victoria en primera vuelta por ninguno de los 13 candidatos a la Presidencia, por lo que el balotaje era seguramente lo que daría el nombre del próximo jefe de Estado a finales de mes. Cabe recordar que para ganar la Presidencia en la primera vuelta, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. En ese cálculo no se incluyen los sufragios en blanco ni los nulos. El viernes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump (quien tomó partido por "su amigo" Bolsonaro), afirmó que sigue "muy de cerca" esta reñida contienda electoral, que se produce tras una serie de victorias recientes de la derecha en toda América Latina.

MULTITUD EN LAS CIBELES

(01/10/26) - España - El problema de la vivienda y las rentas sigue presionando al gobierno español. El Sindicato de Inquilinas ha vuelto a llamar a la movilización el sábado pasado después de que el voto en contra del PP, Vox y Junts tumbara los dos decretos con medidas sobre vivienda impulsados por el Gobierno (PSOE).Se habían convocado medio centenar de movilizaciones en ciudades de toda España bajo el lema "Hacia la huelga general". En Madrid, la marcha ha dado sus primeros pasos al mediodía con cuatro columnas formadas por miles de personas que han confluido en Cibeles. El Sindicato de Inquilinas cifra en 500.000 los asistentes a la protesta de la capital (70.000, según Delegación del Gobierno) y aseguran "que ya no hay vuelta atrás".

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6406

ELECCIONES EN BRASIL

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados