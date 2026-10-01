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ENTRE MÁS LULA O BOLSONARO 2.0
(01/10/26) -
Brasil - La primera vuelta de las elecciones de
Brasil mostraron las dos cara del país. El actual presidente
en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival
opositor, el senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro,
Flávio Bolsonaro, se enfrentaron en las urnas. Durante toda
la semana, recta final de esta primera vuelta, buscaron
captar los votos de los indecisos. Ya se preveía que era muy
difícil una victoria en primera vuelta por ninguno de los 13
candidatos a la Presidencia, por lo que el balotaje era
seguramente lo que daría el nombre del próximo jefe de
Estado a finales de mes. Cabe recordar que para ganar la
Presidencia en la primera vuelta, una fórmula debe superar
el 50% de los votos válidos. En ese cálculo no se incluyen
los sufragios en blanco ni los nulos. El viernes pasado, el
presidente estadounidense, Donald Trump (quien tomó partido
por "su amigo" Bolsonaro), afirmó que sigue "muy de cerca"
esta reñida contienda electoral, que se produce tras una
serie de victorias recientes de la derecha en toda América
Latina.
MULTITUD EN LAS CIBELES
(01/10/26) - España
- El problema de la vivienda y las rentas sigue presionando al gobierno
español. El Sindicato de Inquilinas ha vuelto a llamar a la movilización
el sábado pasado después de que el voto en contra del PP, Vox y Junts
tumbara los dos decretos con medidas sobre vivienda impulsados por el
Gobierno (PSOE).Se habían convocado medio centenar de movilizaciones en
ciudades de toda España bajo el lema "Hacia la huelga general". En
Madrid, la marcha ha dado sus primeros pasos al mediodía con cuatro
columnas formadas por miles de personas que han confluido en Cibeles. El
Sindicato de Inquilinas cifra en 500.000 los asistentes a la protesta de
la capital (70.000, según Delegación del Gobierno) y aseguran "que ya no
hay vuelta atrás".
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