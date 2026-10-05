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NOBEL DE MEDICINA PARA LA LUZ
(05/10/26) -
Suecia - El premio Nobel de Medicina 2026 fue
otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por
el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas.
Los estadounidenses Karl Deisseroth, de Stanford, y los
alemanes Peter Hegemann, de la Universidad Humboldt de
Berlín, y Georg Nagel, de la Universidad de Wurzburgo,
compartirán el Nobel de Medicina 2026 por sus aportes a la
optogenética. El reconocimiento, anunciado este lunes en
Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o
inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la
posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos
que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y
distintas funciones corporales.
LULA Y BOLSONARO A SEGUNDA
(05/10/26) -
Brasil - El presidente Lula Da Silva perdió en
primera vuelta y el hijo de Bolsonaro se ve mejor perfilado hacia la
presidencia. El corto tiempo hacia la segunda vuelta del día 25 de
octubre próximo hace ver difícil la remontada de Lula en busqueda de su
cuarto mandato. Ahora ambos candidatos quedaron solos y deberán ir en
búsqueda del voto de aquellos que quedaron en primera vuelta como
Augusto Cury, con el 2,90%; (y más cercanos a la ultraderecha) el ultra
Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo
Caiado, con el 2,20%. En la primera vuelta Flávio Bolsonaro obtuvo el
47,31% de los votos mientras que Lula llegó a 44,83%.
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