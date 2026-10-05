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Noticias:  Martes 6 de Octubre de 2026

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NOBEL DE MEDICINA PARA LA LUZ

(05/10/26) - Suecia - El premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas. Los estadounidenses Karl Deisseroth, de Stanford, y los alemanes Peter Hegemann, de la Universidad Humboldt de Berlín, y Georg Nagel, de la Universidad de Wurzburgo, compartirán el Nobel de Medicina 2026 por sus aportes a la optogenética. El reconocimiento, anunciado este lunes en Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

LULA Y BOLSONARO A SEGUNDA

(05/10/26) - Brasil - El presidente Lula Da Silva perdió en primera vuelta y el hijo de Bolsonaro se ve mejor perfilado hacia la presidencia. El corto tiempo hacia la segunda vuelta del día 25 de octubre próximo hace ver difícil la remontada de Lula en busqueda de su cuarto mandato. Ahora ambos candidatos quedaron solos y deberán ir en búsqueda del voto de aquellos que quedaron en primera vuelta como Augusto Cury, con el 2,90%; (y más cercanos a la ultraderecha) el ultra Renan Santos, con el 2,26%; el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%. En la primera vuelta Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,31% de los votos mientras que Lula llegó a 44,83%.

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