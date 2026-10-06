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Noticias:  Miércoles 7 de Octubre de 2026

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PROTESTAS EN PARIS Y MÁS ALLÁ

(06/10/26) - Francia - Se produjeron nuevos disturbios en las protestas estudiantiles. Hubo violentos choques con la Policía en París y Estrasburgo. Las manifestaciones llevan ya dos semanas bloqueando las clases en cientos de colegios del país. Las manifestaciones se originaron en los suburbios más desfavorecidos de la capital y luego se extendieron por todo el mapa. Los protagonistas dicen que se trata del movimiento de juventud más poderoso en los últimos 50 años. Las manifestaciones del martes pasado se produjeron en todo país. El gobierno respondió desplegando unidades antidisturbios, argumentando que el movimiento había derivado en violencia urbana. El gobierno francés rechazó las críticas de "represión policial", cuando decenas de miles de estudiantes de liceo, acompañados de sus padres, profesores y sindicatos, salieron de nuevo a las calles a reclamar. Unas 256.000 personas participaron el día martes en Francia en las manifestaciones, entre ellas 56.000 en París, anunció el ministerio del Interior.

EL CONFLICTO ENTRE ESPAÑA Y CATALUÑA

(06/10/26) - España - El catalán independentista Carles Puigdemont ya no tiene orden de detención. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha desvelado cuándo regresará a España en su comparecencia del martes en Waterloo (Bélgica) donde se encuentra autoexiliado para evitar la prisión. Su situación procesal ha cambiado gracias a que el juez Pablo Llarena ha levantado la orden nacional de detención que pesaba sobre él tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena al Supremo amnistiar la malversación del procés. Puigdemont ha celebrado la decisión, que a su juicio "supone la derrota de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y retrasado la aplicación de la ley de amnistía", aunque ha advertido de que la amnistía "no es en sí misma la solución" al conflicto entre Cataluña y España.

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