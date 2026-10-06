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PROTESTAS EN PARIS Y MÁS ALLÁ
(06/10/26) -
Francia - Se produjeron nuevos disturbios en las
protestas estudiantiles. Hubo violentos choques con la
Policía en París y Estrasburgo. Las manifestaciones llevan
ya dos semanas bloqueando las clases en cientos de colegios
del país. Las manifestaciones se originaron en los suburbios
más desfavorecidos de la capital y luego se extendieron por
todo el mapa. Los protagonistas dicen que se trata del
movimiento de juventud más poderoso en los últimos 50 años.
Las manifestaciones del martes pasado se produjeron en todo
país. El gobierno respondió desplegando unidades
antidisturbios, argumentando que el movimiento había
derivado en violencia urbana. El gobierno francés rechazó
las críticas de "represión policial", cuando decenas de
miles de estudiantes de liceo, acompañados de sus padres,
profesores y sindicatos, salieron de nuevo a las calles a
reclamar. Unas 256.000 personas participaron el día martes
en Francia en las manifestaciones, entre ellas 56.000 en
París, anunció el ministerio del Interior.
EL CONFLICTO ENTRE ESPAÑA Y CATALUÑA
(06/10/26) -
España - El catalán independentista Carles Puigdemont
ya no tiene orden de detención. El expresident de la Generalitat, Carles
Puigdemont, no ha desvelado cuándo regresará a España en su
comparecencia del martes en Waterloo (Bélgica) donde se encuentra
autoexiliado para evitar la prisión. Su situación procesal ha cambiado
gracias a que el juez Pablo Llarena ha levantado la orden nacional de
detención que pesaba sobre él tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que ordena al Supremo amnistiar la malversación del
procés. Puigdemont ha celebrado la decisión, que a su juicio "supone la
derrota de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y
retrasado la aplicación de la ley de amnistía", aunque ha advertido de
que la amnistía "no es en sí misma la solución" al conflicto entre
Cataluña y España.
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