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Noticias:  Jueves 8 de Octubre de 2026

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Noticias Destacadas del día

PASEO POR LA ACRÓPOLIS

(06/10/26) - Grecia- Un paseo por el Partenón y una alianza estratégica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha elogiado en Atenas la alianza con Grecia como un socio clave y "una fuente de estabilidad en un mundo inestable", durante una nueva ronda del diálogo estratégico bilateral, centrada en la defensa y la energía. El protagónico de su visita de dos días a Grecia ha sido un discurso pronunciado a los pies de la Acrópolis en el que el responsable de la política exterior de la administración Trump ha reivindicado los ideales de la civilización griega para defender las posturas de Washington.

NOBEL DE QUÍMICA A LA ASIMETRÍA

(06/10/26) - Suecia - Nobel de Química para la no linealidad de los efectos. La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el miércoles el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. El reconocimiento sitúa en el centro a la homoquiralidad, una propiedad que caracteriza a los organismos vivos. Las células no emplean al azar las dos versiones posibles de las moléculas quirales. Por el contrario, seleccionan una orientación concreta para construir estructuras esenciales, desde las proteínas hasta el ADN y el ARN. Ese rasgo, explican los expertos, lleva décadas entre las preguntas fundamentales de la química y la biología. Si muchas reacciones producen por igual dos imágenes especulares, ¿por qué la vida terrestre quedó asociada a una única alternativa? Los aportes de Kagan y Soai no cierran el debate sobre el origen de la vida, pero sí describen mecanismos capaces de explicar cómo una ventaja inicial muy pequeña puede crecer hasta imponerse. Un ejemplo es como una mano derecha y una mano izquierda del mismo ser comparten dedos, tamaño y estructura, pero no encajan exactamente una sobre otra. Con numerosas moléculas ocurre algo similar: tienen los mismos átomos y enlaces, aunque la distribución espacial de esos componentes da lugar a dos versiones opuestas, como reflejos en un espejo. Esa diferencia, que a primera vista parece infima, puede definir (entre tantas otras cosas) la acción de un medicamento dentro del organismo.

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