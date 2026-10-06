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PASEO POR LA ACRÓPOLIS
(06/10/26) -
Grecia- Un paseo por el Partenón y una alianza
estratégica. El secretario de Estado de Estados Unidos,
Marco Rubio, ha elogiado en Atenas la alianza con Grecia
como un socio clave y "una fuente de estabilidad en un mundo
inestable", durante una nueva ronda del diálogo estratégico
bilateral, centrada en la defensa y la energía. El
protagónico de su visita de dos días a Grecia ha sido un
discurso pronunciado a los pies de la Acrópolis en el que el
responsable de la política exterior de la administración
Trump ha reivindicado los ideales de la civilización griega
para defender las posturas de Washington.
NOBEL DE QUÍMICA A LA ASIMETRÍA
(06/10/26) -
Suecia - Nobel de Química para la no linealidad de
los efectos. La Real Academia Sueca de Ciencias concedió el miércoles el
Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai por sus
descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la
síntesis orgánica asimétrica. El reconocimiento sitúa en el centro a la
homoquiralidad, una propiedad que caracteriza a los organismos vivos.
Las células no emplean al azar las dos versiones posibles de las
moléculas quirales. Por el contrario, seleccionan una orientación
concreta para construir estructuras esenciales, desde las proteínas
hasta el ADN y el ARN. Ese rasgo, explican los expertos, lleva décadas
entre las preguntas fundamentales de la química y la biología. Si muchas
reacciones producen por igual dos imágenes especulares, ¿por qué la vida
terrestre quedó asociada a una única alternativa? Los aportes de Kagan y
Soai no cierran el debate sobre el origen de la vida, pero sí describen
mecanismos capaces de explicar cómo una ventaja inicial muy pequeña
puede crecer hasta imponerse. Un ejemplo es como una mano derecha y una
mano izquierda del mismo ser comparten dedos, tamaño y estructura, pero
no encajan exactamente una sobre otra. Con numerosas moléculas ocurre
algo similar: tienen los mismos átomos y enlaces, aunque la distribución
espacial de esos componentes da lugar a dos versiones opuestas, como
reflejos en un espejo. Esa diferencia, que a primera vista parece infima,
puede definir (entre tantas otras cosas) la acción de un medicamento
dentro del organismo.
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