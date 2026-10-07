noticias
mundo
internacional
PROHIBIDO VIVIR AQUÍ
El murmullo recorre la ciudad. Cada día es más caro vivir aquí.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
SUMAN ACUSACIONES A NICOLÁS MADUROS
(07/10/26) -
Estados Unidos - Las autoridades judiciales de
Estados Unidos acusaron al ex presidente venezolano Nicolás
Maduro de conspirar para torturar a sus propios ciudadanos
con el fin de mantenerse en el poder. La nueva acusación,
revelada el día jueves, aumenta la presión sobre el líder
autoritario venezolano derrocado, que ya enfrenta cargos por
narcotráfico. Maduro, quien previamente fue acusado de
participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados
Unidos, ahora también enfrenta denuncias por violaciones a
los derechos humanos durante su mandato como presidente.
"Autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos
y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la
detención arbitraria y la violencia como medios de represión
contra la oposición política", señala la acusación revisada,
que imputa por primera vez a Maduro y a su esposa, Cilia
Flores, por conspiración para torturar.
NOBEL PARA UNA POETISA CANADIENSE
(07/10/26) -
Suecia - Anne Carson ganó el Premio Nobel de
Literatura 2026. La escritora canadiense ha sido galardonada por "su
obra audaz e inventiva" que "ha creado nuevas formas para la literatura
contemporánea", según indica el anuncio. "Están todos locos, es una
locura", ha asegurado la autora al saberse ganadora. La poetisa y
ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, recibirá el millón de
euros que representa la mención y cuyo galardón, anunciado ayer jueves,
será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6410
PROHIBIDO VIVIR AQUÍ
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST