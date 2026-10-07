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Noticias:  Viernes 9 de Octubre de 2026

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SUMAN ACUSACIONES A NICOLÁS MADUROS

(07/10/26) - Estados Unidos - Las autoridades judiciales de Estados Unidos acusaron al ex presidente venezolano Nicolás Maduro de conspirar para torturar a sus propios ciudadanos con el fin de mantenerse en el poder. La nueva acusación, revelada el día jueves, aumenta la presión sobre el líder autoritario venezolano derrocado, que ya enfrenta cargos por narcotráfico. Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta denuncias por violaciones a los derechos humanos durante su mandato como presidente. "Autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política", señala la acusación revisada, que imputa por primera vez a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por conspiración para torturar.

NOBEL PARA UNA POETISA CANADIENSE

(07/10/26) - Suecia - Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026. La escritora canadiense ha sido galardonada por "su obra audaz e inventiva" que "ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", según indica el anuncio. "Están todos locos, es una locura", ha asegurado la autora al saberse ganadora. La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, recibirá el millón de euros que representa la mención y cuyo galardón, anunciado ayer jueves, será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo.

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