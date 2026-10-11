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ENTRE UCRANIA Y RUSIA, LOS ESTADOS UNIDOS
(11/10/26) -
Estados Unidos - Estados Unidos y Ucrania mantuvieron
conversaciones en Miami durante seis horas sobre posibles
vías para finalizar la guerra. En una reunión que incluyó
asuntos de energía, exportaciones de granos y garantías de
seguridad, los representantes del gobierno de Washintong
trazaron una hoja de ruta. El enviado del presidente Donald
Trump, Steve Witkoff, calificó el encuentro como
"conversaciones constructivas" en una publicación en la red
social X. Sin embargo, no precisó si las delegaciones
retomarían las negociaciones. Witkoff participó junto a
Jared Kushner, yerno de Trump, funcionarios del Consejo de
Seguridad Nacional y representantes del Departamento del
Tesoro. La Unión Europea envió al jefe de gabinete de la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
mientras que el secretario general de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, también
designó a un delegado para sumarse al diálogo.
NOBEL DE LA PAZ PARA NAVI PILLAY
(11/10/26) -
Sudáfrica - La jueza sudafricana Navi Pillay, ex alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ganó el
Premio Nobel de la Paz 2026. El anuncio dice "por sus esfuerzos para
promover la paz y el derecho internacional". Frydnes, presidente del
Comité Noruego del Nobel, destacó que existe "un hilo conductor común
que va desde su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras
personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en
algunos de los casos internacionales clave de nuestro tiempo". Durante
el anuncio, Frydnes afirmó que Pillay, de 85 años, ha trabajado para que
los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido
esperanza a las víctimas. Advirtió que el derecho internacional está
sometido a una enorme presión y que cada vez gana más terreno lo que
describió como una "política de poder". "Cuando la fuerza se impone a la
razón, socava la estabilidad", añadió. Donald Trump, quien se había
anunciado merecedor del premio, se vio contrariado por la noticia y dijo
que el premio quedó "desacreditado".
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EL NOBEL DE LA PAZ, NO!
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