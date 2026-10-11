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Noticias:  Lunes 12 de Octubre de 2026

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ENTRE UCRANIA Y RUSIA, LOS ESTADOS UNIDOS

(11/10/26) - Estados Unidos - Estados Unidos y Ucrania mantuvieron conversaciones en Miami durante seis horas sobre posibles vías para finalizar la guerra. En una reunión que incluyó asuntos de energía, exportaciones de granos y garantías de seguridad, los representantes del gobierno de Washintong trazaron una hoja de ruta. El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, calificó el encuentro como "conversaciones constructivas" en una publicación en la red social X. Sin embargo, no precisó si las delegaciones retomarían las negociaciones. Witkoff participó junto a Jared Kushner, yerno de Trump, funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y representantes del Departamento del Tesoro. La Unión Europea envió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras que el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, también designó a un delegado para sumarse al diálogo.

NOBEL DE LA PAZ PARA NAVI PILLAY

(11/10/26) - Sudáfrica - La jueza sudafricana Navi Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ganó el Premio Nobel de la Paz 2026. El anuncio dice "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional". Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, destacó que existe "un hilo conductor común que va desde su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos internacionales clave de nuestro tiempo". Durante el anuncio, Frydnes afirmó que Pillay, de 85 años, ha trabajado para que los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido esperanza a las víctimas. Advirtió que el derecho internacional está sometido a una enorme presión y que cada vez gana más terreno lo que describió como una "política de poder". "Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad", añadió. Donald Trump, quien se había anunciado merecedor del premio, se vio contrariado por la noticia y dijo que el premio quedó "desacreditado".

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SHOW 6411

EL NOBEL DE LA PAZ, NO!

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