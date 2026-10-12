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UNA TREGUA SIN TREGUA
(12/10/26) -
Europa - La Unión Europea eleva la presión sobre
Rusia que continúa sus ataques contra Ucrania. La comisión
sumó 1.600 nuevos nombres a su lista negra de sancionados de
la orbita del Kremlin, según la alta representante de la
Unión para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas. La
mayoría son personas y empresas relacionadas con la
industria militar rusa y la mitad están conectados con la
cadena de producción de misiles balísticos con los que las
tropas de Vladímir Putin atacan a Ucrania de manera
constante. La nueva decisión de la Unión llega en un momento
muy delicado para Ucrania, cuando arrecian las amenazas de
la Administración de Donald Trump sobre el presidente
ucranio, Volodímir Zelenski, para que cese los ataques sobre
refinerías rusas, pese a los continuos ataques de Moscú
contra infraestructuras civiles. También indican que se
producen en pleno aumento de los ataques híbridos de Rusia
sobre Europa.
INTERNAN AL PAPA LEÓN XIV
(12/10/26) -
Italia - Antes de emprender su gira sudamericana el
Papa anunció de un problema de salud que lo lleva a quirófano. El papa
León XIV fue internado hoy martes al mediodía en el Policlínico Gemelli
de Roma para ser operado del nódulo detectado en uno de sus pulmones,
informó la oficina de prensa del Vaticano. La fecha exacta de la cirugía
no fue confirmada, aunque el pontífice anticipó que se realizará durante
esta semana. La lesión fue hallada en un control médico de rutina, en
una fase temprana y con localización precisa, según explicó el propio
León XIV el domingo pasado, tras el rezo del Ángelus. Fuentes de la
Santa Sede indicaron que el post operatorio tendrá una duración estimada
de siete días. Luego el sumo pontífice reanudará sus actividades.
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