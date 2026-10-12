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Noticias:  Martes 13 de Octubre de 2026

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UNA TREGUA SIN TREGUA

(12/10/26) - Europa - La Unión Europea eleva la presión sobre Rusia que continúa sus ataques contra Ucrania. La comisión sumó 1.600 nuevos nombres a su lista negra de sancionados de la orbita del Kremlin, según la alta representante de la Unión para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas. La mayoría son personas y empresas relacionadas con la industria militar rusa y la mitad están conectados con la cadena de producción de misiles balísticos con los que las tropas de Vladímir Putin atacan a Ucrania de manera constante. La nueva decisión de la Unión llega en un momento muy delicado para Ucrania, cuando arrecian las amenazas de la Administración de Donald Trump sobre el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para que cese los ataques sobre refinerías rusas, pese a los continuos ataques de Moscú contra infraestructuras civiles. También indican que se producen en pleno aumento de los ataques híbridos de Rusia sobre Europa.

INTERNAN AL PAPA LEÓN XIV

(12/10/26) - Italia - Antes de emprender su gira sudamericana el Papa anunció de un problema de salud que lo lleva a quirófano. El papa León XIV fue internado hoy martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para ser operado del nódulo detectado en uno de sus pulmones, informó la oficina de prensa del Vaticano. La fecha exacta de la cirugía no fue confirmada, aunque el pontífice anticipó que se realizará durante esta semana. La lesión fue hallada en un control médico de rutina, en una fase temprana y con localización precisa, según explicó el propio León XIV el domingo pasado, tras el rezo del Ángelus. Fuentes de la Santa Sede indicaron que el post operatorio tendrá una duración estimada de siete días. Luego el sumo pontífice reanudará sus actividades.

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