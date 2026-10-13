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Noticias:  Miércoles 14 de Octubre de 2026

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EL BARCO DE BULGARIA

(13/10/26) - Europa - Un barco hundido en Bulgaria aumenta la tensión contra Rusia por su guerra contra Ucrania. El llamado incidente del barco búlgaro hacer que la guerra escale también en el mar Negro. Un ataque con drones ha hundido un carguero y ha inutilizado otro en la madrugada del lunes al martes en la zona económica exclusiva de Bulgaria. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha afirmado que no hay pruebas sobre la autoría, pero sostiene que "la lógica" señala a Rusia como responsable. El ataque ha causado la desaparición de 11 tripulantes en uno de los buques. Lo ocurrido es "absolutamente inaceptable", ha recalcado Radev (quien en algunas ocasiones se ha mostrado cercano al Kremlin), tras convocar a la embajadora rusa en Sofía, Eleonora Mitrofanova. Se trata del segundo incidente similar en menos de un mes. Bulgaria, miembro de la OTAN y la Unión Europea, ha solicitado la ayuda de la Alianza Atlántica para vigilar la zona e investigar lo ocurrido. La cúpula de la Unión ha condenado duramente también este nuevo ataque, que se produce en medio de la intensificación de la llamada "guerra híbrida" de Rusia contra Europa.

LAS VEGAS INUNDADA

(13/10/26) - Estados Unidos - La ciudad de Las Vegas se vio superada por la cantidad de agua caída. Se trató de los remanentes de lluvias de Rachel que nació como tormenta tropical en el Pacífico y avanzó hacia el suroeste de Estados Unidos hasta perder sus características tropicales. Lo que quedó de Rachel fue suficiente para desatar una de las jornadas de lluvia más intensas que Las Vegas registró en casi ocho décadas. En pocas horas, Las Vegas recibió el 25% de su lluvia anual. Los efectos más visibles se concentraron en el corazón turístico de la ciudad. El canal pluvial próximo al LINQ Hotel y los canales cercanos al Virgin Hotel fueron desbordados por corrientes de agua.

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