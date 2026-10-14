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LA SALUD DEL PAPA
(14/10/26) -
Italia - El Papa León XIV tenía un tumor maligno en
el pulmón y fue operado. Se ha confirmado, en los primeros
análisis tras la operación a la que se fue sometido el
martes pasado, que el tumor era maligno y que le ha sido
extirpado. Así lo ha hecho saber el Vaticano en un breve
comunicado. Su recuperación avanza normalmente, explica el
informe.
EL VIDEO DEL TIGRE
(14/10/26) -
Gran Bretaña - Piden que ya no se difunda el video en
que un tigre mata a un joven en un zoo. La familia de William Chapman,
el joven británico de 23 años que murió el sábado pasado tras ser
atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, al norte de
Inglaterra, solicitó que se dejen de compartir las imágenes del ataque.
En un comunicado recogido por la agencia Reuters han señalado lo
siguiente: "La publicación y difusión de contenido profundamente
ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial
vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo". El mismo
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado el vídeo en
su red social. La policía británica también ha instado a que no se
contribuya a viralizar la grabación. Trump lo publicó con la frase "¡No
te metas nunca con la naturaleza! Presidente DJT". Minutos después
compartió un montaje generado con inteligencia artificial, de 24
segundos de felinos atacando a personas, con la canción The Lion Sleeps
Tonight de fondo. Más tarde ha difundido otro vídeo generado con
inteligencia artificial. La familia de Chapman explicó que el joven
sufría de padecimientos mentales cuyo diagnostico lo mantenía medicado.
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