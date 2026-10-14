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Noticias:  Jueves 15 de Octubre de 2026

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LA SALUD DEL PAPA

(14/10/26) - Italia - El Papa León XIV tenía un tumor maligno en el pulmón y fue operado. Se ha confirmado, en los primeros análisis tras la operación a la que se fue sometido el martes pasado, que el tumor era maligno y que le ha sido extirpado. Así lo ha hecho saber el Vaticano en un breve comunicado. Su recuperación avanza normalmente, explica el informe.

EL VIDEO DEL TIGRE

(14/10/26) - Gran Bretaña - Piden que ya no se difunda el video en que un tigre mata a un joven en un zoo. La familia de William Chapman, el joven británico de 23 años que murió el sábado pasado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, al norte de Inglaterra, solicitó que se dejen de compartir las imágenes del ataque. En un comunicado recogido por la agencia Reuters han señalado lo siguiente: "La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo". El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado el vídeo en su red social. La policía británica también ha instado a que no se contribuya a viralizar la grabación. Trump lo publicó con la frase "¡No te metas nunca con la naturaleza! Presidente DJT". Minutos después compartió un montaje generado con inteligencia artificial, de 24 segundos de felinos atacando a personas, con la canción The Lion Sleeps Tonight de fondo. Más tarde ha difundido otro vídeo generado con inteligencia artificial. La familia de Chapman explicó que el joven sufría de padecimientos mentales cuyo diagnostico lo mantenía medicado.

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